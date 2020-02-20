З мовою – як з повітрям і здоров'ям. Відчуваємо їхню цінність, лиш коли їх втрачаємо

Протистава нестерпності світу

Роксана Харчук

Якою є мотивація тисяч хлопців на війні, яка для багатьох виявляється обтяжливою, які не розуміють, що жодного миру без війни й опору ми ніколи не дочекаємося?Солдат Механ воює за свободу і за любов, бо тільки за ці дві речі варто вмерти так само, як і варто жити.