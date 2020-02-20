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З мовою – як з повітрям і здоров'ям. Відчуваємо їхню цінність, лиш коли їх втрачаємо
Пьотр Бонк
До теми
Духмяний квіт абрикосового дерева
Тимофій Гаврилів
Це роман проти імперіалізму й імперіалізмів, територія, на якій конфліктують історія і сьогодення, правда і кривда, надія і безнадія, травми й фантазії,любов на тлі переступу і переступ від непотамованої любові,світ спецслужб і їхніх жертв, світ-після-Аушвіца і світ-після-Ґулаґу, ці світи перетинаються, врешті, це той самий світ і сьогодні – наслідок вчора, а завтра – вміння дати собі раду з сьогодні.
20.02.20
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Штука
Невмирущий Лис Микита
Степан Грицюк
Звірі – це лише сатиричні маски, за якими ховається українське та людське суспільство. Суспільство із своїми законами, де і досі балом керують хитрість, авантюризм, безпринципність та проста людська глупота.
19.02.20
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Штука
Україно, де твої Фенії?
Вячеслав Будзиновський
Пророчі слова столітньої давності: «Куплений патріотизм веде неминучо до хрунівства і денаціоналізації. Української держави добиватися лише на те, щоби нація правила собою сама»
18.02.20
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Минуле
Протистава нестерпності світу
Роксана Харчук
Якою є мотивація тисяч хлопців на війні, яка для багатьох виявляється обтяжливою, які не розуміють, що жодного миру без війни й опору ми ніколи не дочекаємося?Солдат Механ воює за свободу і за любов, бо тільки за ці дві речі варто вмерти так само, як і варто жити.
18.02.20
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Штука
Dura lex, sed…
Євген ЛАНЮК
Усі події і персонажі — вигадані. Усі збіги з Україною, Росією та міжнародною спільнотою — випадкові.
18.02.20
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Дискурси
Механічні автомати
Андрій Бондар
Нині науково пояснюють, що жодної душі нема, а є лише патерни, схеми і гормони: чи не стала антропологія наукою про «механічні автомати», приклеєні до своїх смартфонів
17.02.20
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Дискурси
З писка халяву
Юрко ТИМЧУК
Людська анатомія іноді закидає інтригуючі моменти, після яких думаєш не про те, чим говорили деякі персони, а яким чином воно в їхню голову залізло. Огляд подій тижня
17.02.20
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Україна
Все за планом
Тимофій Гаврилів
Коли на безпековій конференції країну, в якій президент є президент, сервірують, як гарячі ковбаски, то щось не так зі світом.
17.02.20
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Дискурси