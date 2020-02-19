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Мужність росте з небезпекою
Фрідріх Шиллер
До теми
Невмирущий Лис Микита
Степан Грицюк
Звірі – це лише сатиричні маски, за якими ховається українське та людське суспільство. Суспільство із своїми законами, де і досі балом керують хитрість, авантюризм, безпринципність та проста людська глупота.
19.02.20
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Штука
Україно, де твої Фенії?
Вячеслав Будзиновський
Пророчі слова столітньої давності: «Куплений патріотизм веде неминучо до хрунівства і денаціоналізації. Української держави добиватися лише на те, щоби нація правила собою сама»
18.02.20
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Минуле
Протистава нестерпності світу
Роксана Харчук
Якою є мотивація тисяч хлопців на війні, яка для багатьох виявляється обтяжливою, які не розуміють, що жодного миру без війни й опору ми ніколи не дочекаємося?Солдат Механ воює за свободу і за любов, бо тільки за ці дві речі варто вмерти так само, як і варто жити.
18.02.20
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Штука
З писка халяву
Юрко ТИМЧУК
Людська анатомія іноді закидає інтригуючі моменти, після яких думаєш не про те, чим говорили деякі персони, а яким чином воно в їхню голову залізло. Огляд подій тижня
17.02.20
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Україна
Все за планом
Тимофій Гаврилів
Коли на безпековій конференції країну, в якій президент є президент, сервірують, як гарячі ковбаски, то щось не так зі світом.
17.02.20
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Дискурси
Пекельна краса Ґарбачевського
Анастасія Канарська
Відеопроекція, арт-інсталяція, акцент на візуальних та аудіо ефектах, польський театральний режисер Кшиштоф Ґарбачевський залишається вірним естетиці, яка вже уособлюється із його іменем. Нову роботу режисера, «Божественну комедію» в Театрі Повшехному у Варшаві, вже встигли охрестити виснажливим, чи то пак, пекельним дійством.
17.02.20
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Штука
Так, свобода волі існує
Бернардо Каструп
Хоч наука ніби ствердила, що у нас нема вільної волі, філософія Шопенгауера може примирити нашу внутрішню інтуїцію свободи волі з сучасним науковим світорозумінням
16.02.20
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Наука
Морські течії пришвидшуються
Вітер, сила якого зростає, посилює й глобальну циркуляцію океану.
16.02.20
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Наука