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David Hare
головна
Девід Гейр «Лебедина мрія про Леду» (1962)
Середа, Лютий 19, 2020 - 08:15
До теми
Протистава нестерпності світу
Роксана Харчук
Якою є мотивація тисяч хлопців на війні, яка для багатьох виявляється обтяжливою, які не розуміють, що жодного миру без війни й опору ми ніколи не дочекаємося?Солдат Механ воює за свободу і за любов, бо тільки за ці дві речі варто вмерти так само, як і варто жити.
18.02.20
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Штука
Все за планом
Тимофій Гаврилів
Коли на безпековій конференції країну, в якій президент є президент, сервірують, як гарячі ковбаски, то щось не так зі світом.
17.02.20
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Дискурси
Пекельна краса Ґарбачевського
Анастасія Канарська
Відеопроекція, арт-інсталяція, акцент на візуальних та аудіо ефектах, польський театральний режисер Кшиштоф Ґарбачевський залишається вірним естетиці, яка вже уособлюється із його іменем. Нову роботу режисера, «Божественну комедію» в Театрі Повшехному у Варшаві, вже встигли охрестити виснажливим, чи то пак, пекельним дійством.
17.02.20
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Штука
Так, свобода волі існує
Бернардо Каструп
Хоч наука ніби ствердила, що у нас нема вільної волі, філософія Шопенгауера може примирити нашу внутрішню інтуїцію свободи волі з сучасним науковим світорозумінням
16.02.20
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Наука
Морські течії пришвидшуються
Вітер, сила якого зростає, посилює й глобальну циркуляцію океану.
16.02.20
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Наука
Штучний інтелект бачить інопланетні споруди там, де їх нема
Штучний інтелект демонструє таку ж візуальну упередженість, що й людина.
14.02.20
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Наука
Пост-Оскар
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Минув тиждень після останньої, 92-ї церемонії вручення призів Академії кінематографічних мистецтв і наук Сполучених Штатів Америки «Оскар». І саме після неї в ідеальному світі все кардинально помінялося б, і не тільки в голлівудській студійній системі, а й повсюдно. Як би це могло бути?
14.02.20
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Штука
У пошуках претендента на бундесканцлера
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
У лавах німецьких християнських демократів – чергова криза. Аннеґрет Крамп-Карренбауер оголосила про намір зрезиґнувати з посади голови партії. Хто після неї очолить ХДС – одну з найпотужніших партій Європи? Як це вплине на політику ЄУ? Чи варто переживати Україні?
14.02.20
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У світі