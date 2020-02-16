Щоби жити без хмар, треба навчитися підійматися над ними

Пост-Оскар

Ярослав Підгора-Гвяздовський

Минув тиждень після останньої, 92-ї церемонії вручення призів Академії кінематографічних мистецтв і наук Сполучених Штатів Америки «Оскар». І саме після неї в ідеальному світі все кардинально помінялося б, і не тільки в голлівудській студійній системі, а й повсюдно. Як би це могло бути?