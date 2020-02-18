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Моне-човен
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Клод Моне. 1874 рік
Вівторок, Лютий 18, 2020 - 09:00
До теми
Морські течії пришвидшуються
Вітер, сила якого зростає, посилює й глобальну циркуляцію океану.
16.02.20
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Наука
Штучний інтелект бачить інопланетні споруди там, де їх нема
Штучний інтелект демонструє таку ж візуальну упередженість, що й людина.
14.02.20
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Наука
Пост-Оскар
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Минув тиждень після останньої, 92-ї церемонії вручення призів Академії кінематографічних мистецтв і наук Сполучених Штатів Америки «Оскар». І саме після неї в ідеальному світі все кардинально помінялося б, і не тільки в голлівудській студійній системі, а й повсюдно. Як би це могло бути?
14.02.20
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Штука
У пошуках претендента на бундесканцлера
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
У лавах німецьких християнських демократів – чергова криза. Аннеґрет Крамп-Карренбауер оголосила про намір зрезиґнувати з посади голови партії. Хто після неї очолить ХДС – одну з найпотужніших партій Європи? Як це вплине на політику ЄУ? Чи варто переживати Україні?
14.02.20
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У світі
І навіть смерть не розлучить нас
Анастасія КРИВЕНКО
Щире взаємне кохання – це виняткова цінність. Підбірка містичних уявлень українців про кохання.
14.02.20
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Галичина
Чому ми цілуємось менше
Пьотр Цєслінський
Романтичні стосунки починаються з пристрасних поцілунків, але згодом ми втрачаємо до них охоту. Чому?
14.02.20
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Дискурси
Штучному інтелекту треба вселити страх смерті
Ірена Цєслінська
Втім, прилаштувати йому таку рису може бути небезпечним. Для нас.
13.02.20
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Дискурси
Тої ночі хтось мусив померти
Тарас Прохасько
Смерть наступила миттєво. Не можу сказати, що було якось зле.
13.02.20
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Дискурси