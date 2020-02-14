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Юрко Кох «Весна на старенькій вулиці»
головна
Юрко Кох «Весна на старенькій вулиці». 2007
П'ятниця, Лютий 14, 2020 - 01:00
До теми
Флешка
Андрій ЛЮБКА
Музика вкорінюється у нашу (під)свідомість настільки глибоко, що завиграшки переносить через роки і відстані, відтворює запахи й пейзажі, душевні стани й емоції
11.02.20
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Дискурси
Постдрама: вихід із «гетто»
Роза Саркісян
В Україні театр дискредитований, він не сприймається як щось серйозне, лише як своєрідний лунапарк із усім спектром емоцій: від сліз до радості. В ідеалі театр має взаємоформувати думки. Вистава – це обмін досвідом між глядачем і митцями, де кожен є суб’єктом і партнером.
11.02.20
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Штука
Мемуари Вільгельма Габсбурґа, полковника УСС
Василь Вишиваний
Нині минає 125 років від народження легендарного Василя Вишиваного, архикнязя з Габсбурґів, що прославився, зокрема, своєю любов'ю до України
10.02.20
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Минуле
Туго закручений сюжет
Юрко ТИМЧУК
Описавши деякі епізоди нашого сьогодення, задумаєшся, як то назвати – історія хвороби, сценарій буфонади-фарсу чи інформація Центру громадських зв’язків УМВСУ. Огляд подій тижня в Україні.
10.02.20
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Україна
Культовість Doors і Джима Моррісона
Ілько ЛЕМКО
50 років альбому «Morisson Hotel», фактично передостанньому альбому Doors, однією з найбільш довговічних і особливих легенд в історії рокової музики
09.02.20
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Минуле
Доторкнися до мене!
Тимофій Гаврилів
Вона будує містки, зшиває історію Штатів і їхніх мешканців докупи. З цього погляду, історичний матеріал – проекція, терапія, модель. Надзавдання – з уламків відбудувати цілість, з уламків біографій і стосунків – соціальне мереживо. Можливо, навіть не відбудувати, а вибудувати, бо себе можна хіба вибудувати, зокрема і передусім з уламків, склеїти їх надіями, прихильністю, любовʼю, прощенням.
09.02.20
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Штука
Failed State і фашизм
Тимофій Гаврилів
Російській інвазії в Україну передувала і супроводжувала її мова ненависті, спроба зобразити Україну державою-невдахою, а українців – фашистами
09.02.20
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Дискурси
Пролітаючи над:.. Собор Святого Юра
Ігор МАРТИНІВ
Збудований за проєктом славетного Бернарда Меретина. Оздоблений скульптурами не менш славетного Йоана Георга Пінзеля. Оточений Митрополичими садами. Без сумніву вартий того, щоби помилуватися на нього з неба.
07.02.20
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Галичина