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Буває така дійсність, що під її тиском звичайні дзеркала стають увігнутими
Ст.Єжи Лєц
До теми
Доторкнися до мене!
Тимофій Гаврилів
Вона будує містки, зшиває історію Штатів і їхніх мешканців докупи. З цього погляду, історичний матеріал – проекція, терапія, модель. Надзавдання – з уламків відбудувати цілість, з уламків біографій і стосунків – соціальне мереживо. Можливо, навіть не відбудувати, а вибудувати, бо себе можна хіба вибудувати, зокрема і передусім з уламків, склеїти їх надіями, прихильністю, любовʼю, прощенням.
09.02.20
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Штука
Пролітаючи над:.. Собор Святого Юра
Ігор МАРТИНІВ
Збудований за проєктом славетного Бернарда Меретина. Оздоблений скульптурами не менш славетного Йоана Георга Пінзеля. Оточений Митрополичими садами. Без сумніву вартий того, щоби помилуватися на нього з неба.
07.02.20
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Галичина
Місця катастроф і надія на щастя
Ігор Котик
Йдеться загалом про українсько-польські стосунки в минулому і теперішньому, про умови збереження українськости в Польщі, про втечі з Польщі і повернення, про розбіжності у родинах на ґрунті національного самовизначення, про школу, церкву, хор і футбол.
07.02.20
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Штука
Cтрашний вірус атакував homo histericus
Яцек Жаковський
Мільярди людей, відчуваючи себе щораз невпевненіше, все панічніше шукають будь-яку причину, щоби незрозумілий неспокій замінити на конкретний страх
07.02.20
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Дискурси
Настає "золота ера" дослідження Сонця
Завдяки кільком космічним місіям астрономи зможуть досліджувати наше Сонце набагато точніше і, можливо, отримати відповіді на кілька не розв'язаних питань.
07.02.20
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Наука
Сексуальність революції чи просто новочасність
Юрко ПРОХАСЬКО
Про сексуальніть революцій та їхню нескінченність, про насолоду від невдач та їхнє повторення, про немарність прагнень та неохопність модерності
07.02.20
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Дискурси
Brexodus: Що втрачаємо й що здобуваємо
Максим МУЛЯР
Після тривалого зволікання Brexit таки стався. А що це означає для України, для санкційної політики ЄУ щодо Росії? Пробуємо розібратися.
07.02.20
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У світі
Крим: не повернути, а визволити!
Ахтем Чийгоз
Зараз такі часи, такі виклики, як і колись в історії, коли на Галичині ментально, історично – знову відповідальність за всю Україну
06.02.20
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Галичина