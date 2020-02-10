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Гюстав Кайботт. Портрет пана
Понеділок, Лютий 10, 2020 - 09:15
До теми
Доторкнися до мене!
Тимофій Гаврилів
Вона будує містки, зшиває історію Штатів і їхніх мешканців докупи. З цього погляду, історичний матеріал – проекція, терапія, модель. Надзавдання – з уламків відбудувати цілість, з уламків біографій і стосунків – соціальне мереживо. Можливо, навіть не відбудувати, а вибудувати, бо себе можна хіба вибудувати, зокрема і передусім з уламків, склеїти їх надіями, прихильністю, любовʼю, прощенням.
09.02.20
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Штука
Місця катастроф і надія на щастя
Ігор Котик
Йдеться загалом про українсько-польські стосунки в минулому і теперішньому, про умови збереження українськости в Польщі, про втечі з Польщі і повернення, про розбіжності у родинах на ґрунті національного самовизначення, про школу, церкву, хор і футбол.
07.02.20
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Штука
Cтрашний вірус атакував homo histericus
Яцек Жаковський
Мільярди людей, відчуваючи себе щораз невпевненіше, все панічніше шукають будь-яку причину, щоби незрозумілий неспокій замінити на конкретний страх
07.02.20
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Дискурси
Настає "золота ера" дослідження Сонця
Завдяки кільком космічним місіям астрономи зможуть досліджувати наше Сонце набагато точніше і, можливо, отримати відповіді на кілька не розв'язаних питань.
07.02.20
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Наука
Brexodus: Що втрачаємо й що здобуваємо
Максим МУЛЯР
Після тривалого зволікання Brexit таки стався. А що це означає для України, для санкційної політики ЄУ щодо Росії? Пробуємо розібратися.
07.02.20
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У світі
Ким ти є, рахівський крижень?
Микола Глібович
Для того, аби отримати перепустку в інший світ, треба віддати все, що є тут. І звісно, треба записати голос птаха, про існування якого майже всі забули, і який співає десь так часто, як цвіте папороть.
06.02.20
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Штука
Та раз, та два
Тарас Прохасько
Вбирати у себе звуки музики, переказувати її просторові фантазії сконденсованими метафорами... Роки річних кілець іноді записують щось невимовне краще, ніж вініл
06.02.20
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Дискурси
Львів на грані двох світів
Ілько ЛЕМКО
Історична карма Львова полягає в тому, що він розташований на геополітичному тектонічному розламі між двома світами
06.02.20
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Минуле