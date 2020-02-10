Ким ти є, рахівський крижень?

Микола Глібович

Для того, аби отримати перепустку в інший світ, треба віддати все, що є тут. І звісно, треба записати голос птаха, про існування якого майже всі забули, і який співає десь так часто, як цвіте папороть.