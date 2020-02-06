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сто скасованих весен (знимка Влодка Маковецького)
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сто скасованих весен (знимка Влодка Маковецького)
Четвер, Лютий 6, 2020 - 23:30
До теми
Ким ти є, рахівський крижень?
Микола Глібович
Для того, аби отримати перепустку в інший світ, треба віддати все, що є тут. І звісно, треба записати голос птаха, про існування якого майже всі забули, і який співає десь так часто, як цвіте папороть.
06.02.20
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Штука
Кохатися в добрій літературі
Dialogue Lviv
На продовження і розширення фестивальної діяльності Місяця авторських читань львівська Мистецька рада «Діалог» видала український переклад книги Душана Душека «Просте речення про любов» .Це збірка трьох новел: у м'якій обкладинці, ніжна в усіх сенсах – ідеальний подарунок до Дня закоханих для любителів хорошої літератури.
05.02.20
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Штука
Бути як дерево, що вижило
Стівен Р. Руссо
Святкуйте власні перемоги і будьте вдячні; та часом, коли щось йде не за планом, ми отримуємо більше корисного досвіду – саме невдачі стають поштовхом до пізнання нових шляхів.
04.02.20
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Галичина
Бал шаленців у Давосі
Ґі Сорман
Світові можновладці з'їжджаються в Давос на чотири дні, аби їх ображали і гудили войовничі екологісти і соціалісти.
04.02.20
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Дискурси
Рація Воргола
Юрко ТИМЧУК
Король поп-арту мав необережність пророкувати: «У майбутньому кожен зможе отримати свої 15 хвилин слави». З сумом констатуємо, що майбутнє настало. Огляд подій тижня в Україні.
04.02.20
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Україна
Й африканці мають неандертальські гени
Африканці успадкували на диво багато ДНК від своїх родичів із кам’яного віку.
03.02.20
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Наука
Ода незбагненому малярству
Владислав Шерешевський
Чому не складаються стосунки зі Львовом, про одеські корені, родину, мотивацію переходу від книжкової графіки до живопису, вдячну публіку та вподобання за межами живопису – у розмові з автором виставки в галереї «Зелена канапа».
03.02.20
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Штука
Ще ми є
Петро Тима
Лем є ми тільки деколи, будучи тут і тепер, над могилою, якої волею національного абсолюту має не бути. Ми є, але тільки фраґментом
03.02.20
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Галичина