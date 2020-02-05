ван Рейн-портрет

Сміх, що перемагає

Ольга Руденко

Совєцьке минуле і сакралізація війни даються взнаки, коли час від часу лунають питання: як кіно про війну може бути смішним, як можна з цього сміятися? Та у фільмі сміються над собою тим сміхом, що перемагає смерть.