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ван Рейн-портрет
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Рембрандт ван Рейн. 1630 р.
Середа, Лютий 5, 2020 - 23:45
До теми
Бал шаленців у Давосі
Ґі Сорман
Світові можновладці з'їжджаються в Давос на чотири дні, аби їх ображали і гудили войовничі екологісти і соціалісти.
04.02.20
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Дискурси
Й африканці мають неандертальські гени
Африканці успадкували на диво багато ДНК від своїх родичів із кам’яного віку.
03.02.20
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Наука
Ода незбагненому малярству
Владислав Шерешевський
Чому не складаються стосунки зі Львовом, про одеські корені, родину, мотивацію переходу від книжкової графіки до живопису, вдячну публіку та вподобання за межами живопису – у розмові з автором виставки в галереї «Зелена канапа».
03.02.20
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Штука
Проста людина™
Андрій Бондар
"Проста людина" не має ідеологічних упереджень і культурних запитів, володіючи однією головною властивістю: вона "просто хоче добре жити". Потреби замість цінностей.
03.02.20
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Дискурси
Сміх, що перемагає
Ольга Руденко
Совєцьке минуле і сакралізація війни даються взнаки, коли час від часу лунають питання: як кіно про війну може бути смішним, як можна з цього сміятися? Та у фільмі сміються над собою тим сміхом, що перемагає смерть.
02.02.20
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Штука
Спалах коронавірусу: що далі?
Чого потрібно чекати згідно з найоптимістичнішими і найпесимістичнішими сценаріями після того, як ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію?
02.02.20
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Наука
Загублений та знайдений знову
Богдан Пастух
Тут, наче на долоні, людина війни зі всіма її страхами, сподіваннями та зухвальством, яка розуміє смертний фінал. І від цього усвідомлення тексти заряджені сильною екзистенційною напругою, що дало підстави порівняти «Спомини фронтовика» із твором «У сталевих грозах» Ернста Юнґера.
01.02.20
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Штука
Діти, яких частіше хвалять, працюють зосередженіше
Команда вчених зайшла до понад 70 класних кімнат. І помітила: там, де вчителі багато хвалять, учні працюють зосередженіше.
01.02.20
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Наука