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Щастя приходить до людини у різному вигляді, хіба його впізнаєш?
Ернест Гемінґвей
До теми
Й африканці мають неандертальські гени
Африканці успадкували на диво багато ДНК від своїх родичів із кам’яного віку.
03.02.20
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Наука
Ода незбагненому малярству
Владислав Шерешевський
Чому не складаються стосунки зі Львовом, про одеські корені, родину, мотивацію переходу від книжкової графіки до живопису, вдячну публіку та вподобання за межами живопису – у розмові з автором виставки в галереї «Зелена канапа».
03.02.20
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Штука
Сміх, що перемагає
Ольга Руденко
Совєцьке минуле і сакралізація війни даються взнаки, коли час від часу лунають питання: як кіно про війну може бути смішним, як можна з цього сміятися? Та у фільмі сміються над собою тим сміхом, що перемагає смерть.
02.02.20
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Штука
Спалах коронавірусу: що далі?
Чого потрібно чекати згідно з найоптимістичнішими і найпесимістичнішими сценаріями після того, як ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію?
02.02.20
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Наука
Загублений та знайдений знову
Богдан Пастух
Тут, наче на долоні, людина війни зі всіма її страхами, сподіваннями та зухвальством, яка розуміє смертний фінал. І від цього усвідомлення тексти заряджені сильною екзистенційною напругою, що дало підстави порівняти «Спомини фронтовика» із твором «У сталевих грозах» Ернста Юнґера.
01.02.20
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Штука
Діти, яких частіше хвалять, працюють зосередженіше
Команда вчених зайшла до понад 70 класних кімнат. І помітила: там, де вчителі багато хвалять, учні працюють зосередженіше.
01.02.20
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Наука
Krasna Malanca: будем співати по-нашому
Олена МАКОВЕЙЧУК
На Маланку всі свої. На Маланку все можна. На Маланку кожен, з ким познайомишся, розпитає тебе, хто ти й що ти, а потім запросить до себе.
01.02.20
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Галичина
Хвороба Паркінсона: хворий з народження?
Нещодавній експеримент засвідчує: пацієнти з ранньою формою хвороби народжуються з вадами нейронів.
31.01.20
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Наука