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Алекс Колвілл. "Пастор і пес"
Понеділок, Лютий 3, 2020 - 08:30
До теми
Спалах коронавірусу: що далі?
Чого потрібно чекати згідно з найоптимістичнішими і найпесимістичнішими сценаріями після того, як ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію?
02.02.20
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Наука
Загублений та знайдений знову
Богдан Пастух
Тут, наче на долоні, людина війни зі всіма її страхами, сподіваннями та зухвальством, яка розуміє смертний фінал. І від цього усвідомлення тексти заряджені сильною екзистенційною напругою, що дало підстави порівняти «Спомини фронтовика» із твором «У сталевих грозах» Ернста Юнґера.
01.02.20
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Штука
Діти, яких частіше хвалять, працюють зосередженіше
Команда вчених зайшла до понад 70 класних кімнат. І помітила: там, де вчителі багато хвалять, учні працюють зосередженіше.
01.02.20
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Наука
Krasna Malanca: будем співати по-нашому
Олена МАКОВЕЙЧУК
На Маланку всі свої. На Маланку все можна. На Маланку кожен, з ким познайомишся, розпитає тебе, хто ти й що ти, а потім запросить до себе.
01.02.20
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Галичина
Хвороба Паркінсона: хворий з народження?
Нещодавній експеримент засвідчує: пацієнти з ранньою формою хвороби народжуються з вадами нейронів.
31.01.20
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Наука
Трампова «оборудка століття»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
«Оборудкою століття» назвав Дональд Трамп ним же запропонований план мирного врегулювання на Близькому Сході. Чи дійсно він такий знаменний? Яка роль у його реалізації належить іншим державам, зокрема Росії?
31.01.20
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У світі
Досвід колективної летаргії
Олексій Паляничка
Минуле може змінити тільки забуття або покаяння. Забуття призводить до рециклу подій, а покаяння дає можливість звільнитися із кола поневірянь. Нині знову спостерігаємо прагнення суспільства впасти в летаргію. І сучасний театр виступає каталізатором, котрий робить спроби протистояти стагнації.
31.01.20
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Штука
Театральний компроміс
Микола Береза
У цьому театрі немає гри. Ролі акторів, режисерів й авторів змінюються. Театральне мистецтво шукає нові форми існування. Що спільного в театру, до якого ми звикли, із тим, який називають «постдраматичним»?
30.01.20
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Штука