Не боятися сміятися

Наталя Терамае

Неполіткоректна сатира стібеться не тільки з ворога, вона висміює нейтральних гравців театру воєнних дій. І головне – вона жартує про саму українську армію. Але не тільки це. «Наші котики» стібуться із самого жанру «комедія».