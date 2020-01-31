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П'ятниця, Січень 31, 2020 - 09:15
До теми
Театральний компроміс
Микола Береза
У цьому театрі немає гри. Ролі акторів, режисерів й авторів змінюються. Театральне мистецтво шукає нові форми існування. Що спільного в театру, до якого ми звикли, із тим, який називають «постдраматичним»?
30.01.20
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Штука
«Відвернутися від Просвітництва»
Ральф Гертвіґ, директор Інституту досліджень освіти імені Макса Планка, критикує наджинг як спробу змінити поведінку людину з допомогою психологічних трюків.
30.01.20
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Наука
Не боятися сміятися
Наталя Терамае
Неполіткоректна сатира стібеться не тільки з ворога, вона висміює нейтральних гравців театру воєнних дій. І головне – вона жартує про саму українську армію. Але не тільки це. «Наші котики» стібуться із самого жанру «комедія».
29.01.20
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Штука
Карова дама
Наталія Кобринська
22 січня минуло сто років як відійшла з цього світу Наталя Кобринська. В пам'ять про письменницю і феміністку пропонуємо коротке її оповідання.
29.01.20
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Минуле
До Моцарта на уродини
Марта Кузій-Андрущак
Знаменита увертюра до опери «Чарівна Флейта» – це фактично гімн масонству, як зрештою і ціла опера, яка є заповітом Моцарта людству: любіть людей та дивуйтеся життю, незважаючи на перешкоди, бо хто борець, той здобуває світ!
28.01.20
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Штука
Мораль: як її рахувати?
Класичну моральну дилему вирішують по-різному – залежно від країни.
28.01.20
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Наука
XXI сторіччя
Хосе Марія Карраскаль
Панорама, яку представляє нам планета на початку другого десятиріччя XXI сторіччя, є попросту гнітючою. Що сталося? Що ми зробили зле?
28.01.20
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Дискурси
Яка держава – така й Боржава
Андрій ЛЮБКА
За цифрами й розрахунками, схемами, звітами й експертними висновками варто підвести очі нагору й глянути на витончену лінію гір
28.01.20
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Дискурси