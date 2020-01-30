Се Юсу-живопис

Як тебе не любити...

Юрко Покальчук

У кількох мовах існують два словесних означення – любити і кохати. В російській мові просто люблять усе. І друга, і собаку, і маму, і кохану жінку. А де ж відтінки? Насправді в житті все залежить не від кольорів, а від відтінків