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Марсель Марієн
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Марсель Марієн «Непростежуваний» (1937)
Вівторок, Січень 28, 2020 - 23:45
До теми
Мораль: як її рахувати?
Класичну моральну дилему вирішують по-різному – залежно від країни.
28.01.20
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Наука
Львів у постдраматичному стані
Олена Поліщук
Важливим моментом постдрами є зміна концепту власне драми. Також переосмислюється роль актора як того, хто перевтілюється в Іншого. У постдрамі актори працюють у напрямку до себе. У «Паузі» на цьому побудований сюжет:
27.01.20
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Штука
Пральна машина як домівка мікробів
У пральній машині науковці виявили мікроби та патогени.
27.01.20
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Наука
Мистецтво створення проблем
Юрко ТИМЧУК
У рамках проведення едукаційної реформи доцільно було б ввести факультатив «Потрапляння в халепу з подальшим виборсуванням з неї». Огляд подій тижня в Україні.
27.01.20
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Україна
Що таке коронавірусна інфекція
Вірус уже вбив майже 60 людей, інфікував понад 3 тисячі і дуже швидко поширюється.
26.01.20
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Наука
50: «Bridge Over Troubled Water» Simon & Garfunkel
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26.01.20
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Минуле
Як тебе не любити...
Юрко Покальчук
У кількох мовах існують два словесних означення – любити і кохати. В російській мові просто люблять усе. І друга, і собаку, і маму, і кохану жінку. А де ж відтінки? Насправді в житті все залежить не від кольорів, а від відтінків
24.01.20
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Минуле
Боротьба з антисемітизмом чи вдавання боротьби
Максим МУЛЯР
Путін використав форум пам'яті жертв Голокосту в «Яд Вашем» для своїх цілей. Чи ж варто засуджувати тих лідерів, що зрезиґнували зі запрошення
24.01.20
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У світі