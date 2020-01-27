Абстракція: від геометрії до лірики

Ірина Матоліч

Виставка абстрактного мистецтва в Івано-Франківській галереї «Бастіон» відбувається вже одинадцятий рік поспіль. Проект акцентовано презентує творчість авторів, які обрали для себе цей мистецький напрям, та має освітню місію, адже, незважаючи на численні теоретичні праці про абстракціонізм, його розуміння є неповним.