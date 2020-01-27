Перейти до основного матеріалу
Старий дизайн →
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
Picasso
головна
Пабло Пікассо. "Бретонський хлопчик"
Понеділок, Січень 27, 2020 - 10:15
До теми
Що таке коронавірусна інфекція
Вірус уже вбив майже 60 людей, інфікував понад 3 тисячі і дуже швидко поширюється.
26.01.20
|
|
Наука
Боротьба з антисемітизмом чи вдавання боротьби
Максим МУЛЯР
Путін використав форум пам'яті жертв Голокосту в «Яд Вашем» для своїх цілей. Чи ж варто засуджувати тих лідерів, що зрезиґнували зі запрошення
24.01.20
|
|
У світі
Абстракція: від геометрії до лірики
Ірина Матоліч
Виставка абстрактного мистецтва в Івано-Франківській галереї «Бастіон» відбувається вже одинадцятий рік поспіль. Проект акцентовано презентує творчість авторів, які обрали для себе цей мистецький напрям, та має освітню місію, адже, незважаючи на численні теоретичні праці про абстракціонізм, його розуміння є неповним.
23.01.20
|
|
Штука
До джерел
Тарас Прохасько
...А мене вони заразили тьмяним чаром естетики курортного способу життя, неквапливості і оголеної товариськості. І води як найбільшої цінності, довкола якої все спроможне обертатися.
23.01.20
|
|
Дискурси
Нормальна температура тіла людини зменшується
Швидкість зменшення становить 0,1 градус за 25 років, тобто за покоління
23.01.20
|
|
Наука
Не ті тепер гуцули...
Юрій Винничук
Чи існує ще в якійсь країні подібний парадокс – щоб в одного етносу було дві мови? Бо в українців, окрім літературної мови, існує ще мова кіно, радіо й телебачення.
22.01.20
|
|
Дискурси
Які з українців патріоти
Володимир СЕМКІВ
Більшість українців згодні: українська мова є атрибутом державності, головним символом, урочистим моментом... Але ключове питання: чи треба нею говорити?
22.01.20
|
|
Україна
Пісня про мертві лаври
Юрій Андрухович
Ця премія завжди була компромісом між примусом і творчістю, інтересами владної верхівки та культурного середовища – найчастіше однак компромісом програшним
21.01.20
|
|
Минуле