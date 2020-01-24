Перейти до основного матеріалу
Старий дизайн →
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
Амедео Модільяні
головна
100 років тому в Парижі помер Амедео Модільяні
П'ятниця, Січень 24, 2020 - 09:30
До теми
Нормальна температура тіла людини зменшується
Швидкість зменшення становить 0,1 градус за 25 років, тобто за покоління
23.01.20
|
|
Наука
Пісня про мертві лаври
Юрій Андрухович
Ця премія завжди була компромісом між примусом і творчістю, інтересами владної верхівки та культурного середовища – найчастіше однак компромісом програшним
21.01.20
|
|
Минуле
Вулиця Василя Жданкіна
Костянтин Москалець
Пам’ятаєш, як вони запекло доводили, що нас нема і не може бути? Пам’ятаєш, як наші пісні і гімни вже/ще неіснуючої держави поперек горла їм стояли? Так-от, вони не вгадали – ми є.
21.01.20
|
|
Дискурси
Роки жнив
Андрій Бондар
Історія не залишила Лифарю нічого, крім місцевої ідентичності, що у своїх проявах так схожа на ностальгію багатьох лояльних до імперії обивателів сьогоднішнього дня.
20.01.20
|
|
Дискурси
Загострення великих амбіцій
Юрко ТИМЧУК
«Працював у Кабінеті Міністрів» чи «був народним депутатом» у резюме писати не варто. «Трудився піаністом у борделі» – менше встиду. Огляд подій тижня в Україні.
20.01.20
|
|
Україна
Штучний інтелект бачить за рогом
Науковці створили пристрій, за допомогою якого самокеровані автомобілі, наприклад, могли б помічати перешкоди довкола припаркованих авто чи завантажених перехресть, а космічні апарати проводили б зйомку всередині печер на астероїдах.
20.01.20
|
|
Наука
«Віддана»: фільм про жінок від жінок
Ольга Руденко
Людська пам'ять перекручує спогади, показує їх із вигідного ракурсу, спотворює і фантазує. І коли жертва сама зненацька розуміє, що вона – переслідувач, у цю хвилину розуміють це й глядачі. І це найцікавіший момент цього красивого фільму – істина.
19.01.20
|
|
Штука
«Ми патологічно логоцентрична нація»
Катерина Калитко
«Ніхто не хоче бути великим мертвим письменником, батьком нації, який постфактум десь із труни про щось віщає»
19.01.20
|
|
Дискурси