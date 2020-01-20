Блаженний той, хто нічого не чекає, бо не розчарується

«Віддана»: фільм про жінок від жінок

Ольга Руденко

Людська пам'ять перекручує спогади, показує їх із вигідного ракурсу, спотворює і фантазує. І коли жертва сама зненацька розуміє, що вона – переслідувач, у цю хвилину розуміють це й глядачі. І це найцікавіший момент цього красивого фільму – істина.