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Гніздовський-зима
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"Зимовий пейзаж" (друк 1965 р.) Яків Гніздовський
Четвер, Січень 23, 2020 - 08:45
До теми
Загострення великих амбіцій
Юрко ТИМЧУК
«Працював у Кабінеті Міністрів» чи «був народним депутатом» у резюме писати не варто. «Трудився піаністом у борделі» – менше встиду. Огляд подій тижня в Україні.
20.01.20
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Україна
Штучний інтелект бачить за рогом
Науковці створили пристрій, за допомогою якого самокеровані автомобілі, наприклад, могли б помічати перешкоди довкола припаркованих авто чи завантажених перехресть, а космічні апарати проводили б зйомку всередині печер на астероїдах.
20.01.20
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Наука
«Віддана»: фільм про жінок від жінок
Ольга Руденко
Людська пам'ять перекручує спогади, показує їх із вигідного ракурсу, спотворює і фантазує. І коли жертва сама зненацька розуміє, що вона – переслідувач, у цю хвилину розуміють це й глядачі. І це найцікавіший момент цього красивого фільму – істина.
19.01.20
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Штука
«Ми патологічно логоцентрична нація»
Катерина Калитко
«Ніхто не хоче бути великим мертвим письменником, батьком нації, який постфактум десь із труни про щось віщає»
19.01.20
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Дискурси
Зелений туман
Володимир СЕМКІВ
В умовах обмеженої видимості йде відчайдушна боротьба між тими, хто прагне побороти пустку, й тими, хто ладує в ній схеми.
18.01.20
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Україна
Кремлівські пертурбації
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Цього тижня Росія змінила свого, здавалося б, незмінного прем’єра. А Путін виступив з ініціативою радикальних конституційних реформ. То що ж там відбувається насправді?
17.01.20
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У світі
Проблема: Невідомий мультимільярдер!
Олександр ФІЛЬЦ
Божевілля є запереченням очевидності, універсального принципу ставлення до світу, заснованого на довірі до загальноприйнятої істинності
17.01.20
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Дискурси
Фінансові негаразди Мостищини
Мар'ян ХОМЯК
Бюджетна криза в Мостиському повіті на зламі ХІХ-ХХ століть і практика її вирішення Галицьким сеймом
17.01.20
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Минуле