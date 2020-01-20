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Джордж Фредерік Воттс. "Надія" (1886)
Понеділок, Січень 20, 2020 - 10:00
До теми
Кремлівські пертурбації
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Цього тижня Росія змінила свого, здавалося б, незмінного прем’єра. А Путін виступив з ініціативою радикальних конституційних реформ. То що ж там відбувається насправді?
17.01.20
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У світі
Передостанній журавель
Надія Мориквас
Висока трагічна нута від усвідомлення марності людських поривань і пафос незнищенності всього сущого, які на диво звучать в унісон, і творять феномен його поезії.
16.01.20
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Штука
Чоловіки вважають себе кращими брехунами
Науковці проаналізували стратегію брехуна: улюбленою стратегією всіх обманів є замовчати певну інформацію.
16.01.20
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Наука
Об'єднані асфальтом
Вадим ГРІН
Хто ми? Ні асфальт, ні освітлення не дадуть відповіді на це питання. І патріотизм не спрацює.
16.01.20
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Україна
Слабих б'ють
Юрій Винничук
Якщо уважно аналізувати недавні виступи Путіна, то яскраво видно, що старечий маразм там уже прогресує. Він часто плете абсолютні нісенітниці, тасуючи датами й плутаючи події.
15.01.20
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Дискурси
Різдвяний дух музики
Марта Кузій-Андрущак
Цьогорічні музичні перформанси роблять впевнені кроки в нову декаду: все ж ми тепер у 20-х роках! Якими вони стануть, – підуть у мультидисциплінарність, як II фестиваль «BachContemporary», чи завузяться до нішевости, а може доповняться оленячим антуражем і європеїзуються під впливом зміни дати святкувань?
15.01.20
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Штука
Науковці-чоловіки частіше себе хвалять
Чоловіки частіше, ніж жінки, використовують прикметники «унікальний» та «перспективний» у своїх наукових статтях.
15.01.20
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Наука
Маланка і ведмеді
Павло ПАЛАМАРЧУК
Цьогорічне святкування Маланки на Івано-Франківщині та Буковині очима фотокореспондента Z.
15.01.20
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Галичина