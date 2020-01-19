Перейти до основного матеріалу
Старий дизайн →
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
Йордан
головна
Ріка Йордан, місце хрещення Христа
Неділя, Січень 19, 2020 - 08:45
До теми
Передостанній журавель
Надія Мориквас
Висока трагічна нута від усвідомлення марності людських поривань і пафос незнищенності всього сущого, які на диво звучать в унісон, і творять феномен його поезії.
16.01.20
|
|
Штука
Чоловіки вважають себе кращими брехунами
Науковці проаналізували стратегію брехуна: улюбленою стратегією всіх обманів є замовчати певну інформацію.
16.01.20
|
|
Наука
Слабих б'ють
Юрій Винничук
Якщо уважно аналізувати недавні виступи Путіна, то яскраво видно, що старечий маразм там уже прогресує. Він часто плете абсолютні нісенітниці, тасуючи датами й плутаючи події.
15.01.20
|
|
Дискурси
Різдвяний дух музики
Марта Кузій-Андрущак
Цьогорічні музичні перформанси роблять впевнені кроки в нову декаду: все ж ми тепер у 20-х роках! Якими вони стануть, – підуть у мультидисциплінарність, як II фестиваль «BachContemporary», чи завузяться до нішевости, а може доповняться оленячим антуражем і європеїзуються під впливом зміни дати святкувань?
15.01.20
|
|
Штука
Науковці-чоловіки частіше себе хвалять
Чоловіки частіше, ніж жінки, використовують прикметники «унікальний» та «перспективний» у своїх наукових статтях.
15.01.20
|
|
Наука
Маланка і ведмеді
Павло ПАЛАМАРЧУК
Цьогорічне святкування Маланки на Івано-Франківщині та Буковині очима фотокореспондента Z.
15.01.20
|
|
Галичина
Постдрама: один із етапів театральної еволюції
Любов Ільницька
Для того, щоб спровокувати сучасне суспільство на діалог у театрі, треба знаходити належний спосіб спілкування. Телебачення його вже шукає, музика теж шукає нові шляхи. Відповідно, постдрама – це логічний етап театрального розвитку, а не протест.
14.01.20
|
|
Штука
Лінощі – це стало популярним
Філіп СЕЙБ
Перш ніж вважати свою думку сформованою, ви мусите зануритись глибше і завжди маєте залишатися скептичними.
14.01.20
|
|
Галичина