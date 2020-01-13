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Веселощі - лише поведінкова манера, тоді як радість є звичкою розуму
Джозеф Еддісон
До теми
Проста правда про фізику
Абрахам Леб
Складні аргументи, які народжуються після важкої роботи, можна порівняти з плодами, які ростуть високо: вони постійно у полі зору, але їх важко дістати. З іншого боку, рідкісні проникливі здогадки нагадують плоди, що ростуть низько, але приховані від зору.
13.01.20
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Наука
Як у голові виникає картина світу?
Приблизно 60 років тому науковці розшифрували, як мозок опрацьовує візуальні стимули. Проте зараз експеримент засвідчив: ми не знаємо і половини.
13.01.20
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Наука
Незалежність – це…
Уладзімер Арлов
«Незалежність – це коли від народження до скону почуваєшся своїм на своїй землі. Я вірю, що колись так і буде. Бо інакше просто не варто жити». Текст 1990 року
13.01.20
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Минуле
Границі сакрального
Юрій Криворучко
Невластиве використання сакрального свідчить про невігластво та смішні/сумні намагання боротись із людською природою та культурою
12.01.20
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Дискурси
Вавилонські гімни і молитви. Переднє слово
Іван Франко
Завдяки Євгену Нахліку ліквідовуєм ще одну купюру в 50-томнику. Цей гімн християнству, "здоровому людському інстинктові", ніяк не в'яжеться з образом Франка як активного атеїста, щоб нам втуляла радянська пропаганда.
11.01.20
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Минуле
Культурним заряджай! – Приціл! – Вогонь!
Рафал Сушек i Міхал Войцєщук
«Вон за Дон» пишуть польські активісти у відкритому листі міністрові оборони Російської Федерації Серґєю Кужугет оглу Шойгу.
10.01.20
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Дискурси
Третя світова?
Максим МУЛЯР
Ліквідація генерала Сулеймані за наказом Дональда Трампа, у відповідь – ракетні обстріли американських баз в Іраку. Почалася ІІІ Світова? Спойлер: аж ніяк.
10.01.20
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У світі
Пам’ять як політика
Юрій Андрухович
Українська влада, некомпетентна в усьому, за що б не бралася, в питаннях історичної пам’яті просто ніяка. І як цією ніякістю не скористатись?
10.01.20
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Дискурси