Примаченко-п'яниці

Проста правда про фізику

Абрахам Леб

Складні аргументи, які народжуються після важкої роботи, можна порівняти з плодами, які ростуть високо: вони постійно у полі зору, але їх важко дістати. З іншого боку, рідкісні проникливі здогадки нагадують плоди, що ростуть низько, але приховані від зору.