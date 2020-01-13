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Понеділок, Січень 13, 2020 - 08:30
До теми
Третя світова?
Максим МУЛЯР
Ліквідація генерала Сулеймані за наказом Дональда Трампа, у відповідь – ракетні обстріли американських баз в Іраку. Почалася ІІІ Світова? Спойлер: аж ніяк.
10.01.20
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У світі
Спомин про Григорія Герчака
Іван ЮЗИЧ
Попри усі виставки, громадську активність і пошанування, відчувалося, що Герчак дуже самотній – на недосяжній глибині його погляду чаївся біль...
10.01.20
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Галичина
Дружба породжує спільну мову
Два чоботи – пара. Це стосується і стилю мовлення. А з часом мова друзів уподібнюється все більше.
09.01.20
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Наука
Рот і Україна (IV)
Тимофій Гаврилів
Йозеф Рот максимально використовує нагоду для привернення уваги центрально- і західноєвропейської публіки до українців та України, яка належить до Європи й культурно, і ментально, тож уже бодай тому вартує уваги і введення в європейський дискурс та наратив.
08.01.20
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Штука
Чому чоловіки і жінки не розуміють одне одного
Чоловіки не завжди правильно оцінюють свої шанси з певною дівчиною. Науковці дослідили, як доходить до непорозумінь.
08.01.20
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Наука
Ірод
Наталя Королева
«Мусить їм показати, народженим, і ненародженим, і мудрцям і пророкам, що там, де є він, Ірод-Тетрарх, не може й не буде іншого володаря, як тільки він сам». Оповідання Наталени Королеви («Дзвони», грудень 1934)
08.01.20
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Минуле
Хто такі покидьки?
Ірина Степаняк
«Мої родичі та інші покидьки» – ще й добра спроба знову нагадати про те, звідки і хто ми, зревізувати список своїх «соромно», але також і спроба помислити про сучасні політичні та соціальні трансформації, вплетені, знову ж таки, в життєві історії простих людей, які поруч.
07.01.20
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Штука
Моє різдвяне буркотіння
Олександр Ірванець
Для західного світу головним святом є Різдво. Святкується саме факт народження Сина Божого, його поява серед людей
07.01.20
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Дискурси