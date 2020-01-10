Перейти до основного матеріалу
Старий дизайн →
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
Пікассо-сидить-жінка
головна
Пабло Пікассо. 1909 рік
П'ятниця, Січень 10, 2020 - 07:30
До теми
Дружба породжує спільну мову
Два чоботи – пара. Це стосується і стилю мовлення. А з часом мова друзів уподібнюється все більше.
09.01.20
|
|
Наука
Рот і Україна (IV)
Тимофій Гаврилів
Йозеф Рот максимально використовує нагоду для привернення уваги центрально- і західноєвропейської публіки до українців та України, яка належить до Європи й культурно, і ментально, тож уже бодай тому вартує уваги і введення в європейський дискурс та наратив.
08.01.20
|
|
Штука
Чому чоловіки і жінки не розуміють одне одного
Чоловіки не завжди правильно оцінюють свої шанси з певною дівчиною. Науковці дослідили, як доходить до непорозумінь.
08.01.20
|
|
Наука
Ірод
Наталя Королева
«Мусить їм показати, народженим, і ненародженим, і мудрцям і пророкам, що там, де є він, Ірод-Тетрарх, не може й не буде іншого володаря, як тільки він сам». Оповідання Наталени Королеви («Дзвони», грудень 1934)
08.01.20
|
|
Минуле
Хто такі покидьки?
Ірина Степаняк
«Мої родичі та інші покидьки» – ще й добра спроба знову нагадати про те, звідки і хто ми, зревізувати список своїх «соромно», але також і спроба помислити про сучасні політичні та соціальні трансформації, вплетені, знову ж таки, в життєві історії простих людей, які поруч.
07.01.20
|
|
Штука
На Різдво в Україні…
Юрій Андрухович
...все збувається: Йосиф, яскиня, ясла, коляда збувається, сіно, свічка. А проте лише у вертепній скрині, до якої доступ і вхід крізь вічка, бо насправді нема яскині. Нині я, здається, готовий прийти з дарами, хоч діряво в кишенях, а в небі сіро. Тут мене ловили вітрини, брами. Треба їхати. Може, сконає Ірод.
07.01.20
|
|
Минуле
Перестрибуючи логіку
Юрко ТИМЧУК
Буває і до церкви підеш, і колядку заспіваєш – а все одно когось хочеться вбити. І роздумуєш, кого порішити другим. Огляд подій тижня в Україні.
06.01.20
|
|
Україна
Втрати року 2019-го
in memoriam
Згадаймо тих, хто відійшов у вічність минулого року...
06.01.20
|
|
Галичина