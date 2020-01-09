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Andy Lendzion «Dog»
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Енді Лендзіон «Пес» («Діоген»)
Четвер, Січень 9, 2020 - 11:15
До теми
Рот і Україна (IV)
Тимофій Гаврилів
Йозеф Рот максимально використовує нагоду для привернення уваги центрально- і західноєвропейської публіки до українців та України, яка належить до Європи й культурно, і ментально, тож уже бодай тому вартує уваги і введення в європейський дискурс та наратив.
08.01.20
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Штука
Чому чоловіки і жінки не розуміють одне одного
Чоловіки не завжди правильно оцінюють свої шанси з певною дівчиною. Науковці дослідили, як доходить до непорозумінь.
08.01.20
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Наука
Хто такі покидьки?
Ірина Степаняк
«Мої родичі та інші покидьки» – ще й добра спроба знову нагадати про те, звідки і хто ми, зревізувати список своїх «соромно», але також і спроба помислити про сучасні політичні та соціальні трансформації, вплетені, знову ж таки, в життєві історії простих людей, які поруч.
07.01.20
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Штука
На Різдво в Україні…
Юрій Андрухович
...все збувається: Йосиф, яскиня, ясла, коляда збувається, сіно, свічка. А проте лише у вертепній скрині, до якої доступ і вхід крізь вічка, бо насправді нема яскині. Нині я, здається, готовий прийти з дарами, хоч діряво в кишенях, а в небі сіро. Тут мене ловили вітрини, брами. Треба їхати. Може, сконає Ірод.
07.01.20
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Минуле
Перестрибуючи логіку
Юрко ТИМЧУК
Буває і до церкви підеш, і колядку заспіваєш – а все одно когось хочеться вбити. І роздумуєш, кого порішити другим. Огляд подій тижня в Україні.
06.01.20
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Україна
Втрати року 2019-го
in memoriam
Згадаймо тих, хто відійшов у вічність минулого року...
06.01.20
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Галичина
Нарід чи чернь?
Улас Самчук
Не все одно, хто як говорить, яким богам молиться, які книжки читає. Не все одно, якими іменами названі вулиці наших міст, не все одно, чи домінуючим є для нас Шевченко, чи Пушкін. Ні! А коли все одно, то це значить, що все одно для нас, хто є ми самі! Це значить, що ми не нарід, а вічно принижена без всяких ідеалів чернь
05.01.20
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Минуле
Прискорювач частинок на кремнієвому чипі
Помістити прискорювач частинок на чип розміром у кілька сантиметрів? Команда дослідників зі Стенфордського університету показала, що це можливо.
05.01.20
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Наука