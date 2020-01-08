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кравченко-шопка
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Шопка створена Олею Кравченко для церкви у Скнилові. Львів. 2020 р.
Середа, Січень 8, 2020 - 10:30
До теми
Хто такі покидьки?
Ірина Степаняк
«Мої родичі та інші покидьки» – ще й добра спроба знову нагадати про те, звідки і хто ми, зревізувати список своїх «соромно», але також і спроба помислити про сучасні політичні та соціальні трансформації, вплетені, знову ж таки, в життєві історії простих людей, які поруч.
07.01.20
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Штука
На Різдво в Україні…
Юрій Андрухович
...все збувається: Йосиф, яскиня, ясла, коляда збувається, сіно, свічка. А проте лише у вертепній скрині, до якої доступ і вхід крізь вічка, бо насправді нема яскині. Нині я, здається, готовий прийти з дарами, хоч діряво в кишенях, а в небі сіро. Тут мене ловили вітрини, брами. Треба їхати. Може, сконає Ірод.
07.01.20
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Минуле
Нарід чи чернь?
Улас Самчук
Не все одно, хто як говорить, яким богам молиться, які книжки читає. Не все одно, якими іменами названі вулиці наших міст, не все одно, чи домінуючим є для нас Шевченко, чи Пушкін. Ні! А коли все одно, то це значить, що все одно для нас, хто є ми самі! Це значить, що ми не нарід, а вічно принижена без всяких ідеалів чернь
05.01.20
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Минуле
Прискорювач частинок на кремнієвому чипі
Помістити прискорювач частинок на чип розміром у кілька сантиметрів? Команда дослідників зі Стенфордського університету показала, що це можливо.
05.01.20
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Наука
Час бурі
Томаш Галік
Ми чуємо, що на місце комуністичного терору приходить диктатура гомосексуалізму, який є чумою наших часів. Насправді такою чумою є популізм і ксенофобія.
05.01.20
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Дискурси
Пасястий костюм
Мирослав Трофимук
У школі лишилось лише кількоро дітей. Решта — загули. Бо “хтось” розкидав листівки на штреці. Селом ходив вертеп, а НКВДистам видалося, що Ірод був подібним на Сталіна.
04.01.20
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Дискурси
Тренди у текстах - 2019
"Якщо хтось на «сорок втором году» не перестав бути блазнем, то це вже назавжди" – підбірка найпопулярніших текстів, опублікованих Z минулого року.
03.01.20
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Галичина
Бити байдики два тижні – втратиш форму
Навіть нетривалий брак руху скорочує м’язи та кісткову тканину, сприяє виникненню жирових відкладень.
03.01.20
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Наука