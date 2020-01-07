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Христос раждається!
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Христос раждається!
Вівторок, Січень 7, 2020 - 13:30
До теми
Нарід чи чернь?
Улас Самчук
Не все одно, хто як говорить, яким богам молиться, які книжки читає. Не все одно, якими іменами названі вулиці наших міст, не все одно, чи домінуючим є для нас Шевченко, чи Пушкін. Ні! А коли — все одно, то це значить, що все одно для нас, хто є ми самі! Це значить, що ми не нарід, а вічно принижена без всяких ідеалів чернь
05.01.20
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Минуле
Прискорювач частинок на кремнієвому чипі
Помістити прискорювач частинок на чип розміром у кілька сантиметрів? Команда дослідників зі Стенфордського університету показала, що це можливо.
05.01.20
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Наука
Час бурі
Томаш Галік
Ми чуємо, що на місце комуністичного терору приходить диктатура гомосексуалізму, який є чумою наших часів. Насправді такою чумою є популізм і ксенофобія.
05.01.20
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Дискурси
Пасястий костюм
Мирослав Трофимук
У школі лишилось лише кількоро дітей. Решта — загули. Бо “хтось” розкидав листівки на штреці. Селом ходив вертеп, а НКВДистам видалося, що Ірод був подібним на Сталіна.
04.01.20
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Дискурси
Тренди у текстах - 2019
"Якщо хтось на «сорок втором году» не перестав бути блазнем, то це вже назавжди" – підбірка найпопулярніших текстів, опублікованих Z минулого року.
03.01.20
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Галичина
Бити байдики два тижні – втратиш форму
Навіть нетривалий брак руху скорочує м’язи та кісткову тканину, сприяє виникненню жирових відкладень.
03.01.20
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Наука
Перед брамою
Юрій Андрухович
Нас уже ніяк із тієї бронзи не стерти й не витравити. Десь у глибинах, у найдальших закамарках вічного роману було передбачено й закодовано також і наше «дай нам сьогодні».
03.01.20
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Дискурси
Рот і Україна (III)
Тимофій Гаврилів
У репортажі «Львів, місто», центральній частині триптиху, провідним мотивом обрано розмаїття краю: мов, релігій, культур, барв. Цю наскрізну думку Рот повторює в різних варіаціях.
02.01.20
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Штука