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Різдвяна листівка
Понеділок, Січень 6, 2020 - 10:00
До теми
Прискорювач частинок на кремнієвому чипі
Помістити прискорювач частинок на чип розміром у кілька сантиметрів? Команда дослідників зі Стенфордського університету показала, що це можливо.
05.01.20
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Наука
Час бурі
Томаш Галік
Ми чуємо, що на місце комуністичного терору приходить диктатура гомосексуалізму, який є чумою наших часів. Насправді такою чумою є популізм і ксенофобія.
05.01.20
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Дискурси
Пасястий костюм
Мирослав Трофимук
У школі лишилось лише кількоро дітей. Решта — загули. Бо “хтось” розкидав листівки на штреці. Селом ходив вертеп, а НКВДистам видалося, що Ірод був подібним на Сталіна.
04.01.20
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Дискурси
Бити байдики два тижні – втратиш форму
Навіть нетривалий брак руху скорочує м’язи та кісткову тканину, сприяє виникненню жирових відкладень.
03.01.20
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Наука
Рот і Україна (III)
Тимофій Гаврилів
У репортажі «Львів, місто», центральній частині триптиху, провідним мотивом обрано розмаїття краю: мов, релігій, культур, барв. Цю наскрізну думку Рот повторює в різних варіаціях.
02.01.20
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Штука
Надто багато працювати – шкодить судинам
Наднормові робочі години підвищують ризик прихованої гіпертензії.
02.01.20
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Наука
Інтерв’ю після нового 2020 року
Олександр Фільц-Павенцький
У зіставленні звернень президентів України, Білорусі та Росії проглядає велика туга, за лаштунками чується ретро-радянський ностальгічний пафос
02.01.20
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Дискурси
Бентежна глибина баритона
© Аделіна Єфіменко
Оперний театр живе змінами. Режисерська опера може позитивно вплинути не тільки на розвиток українських театрів, а й на свідомість публіки. Режисери анімують абсолютно незвичні контексти, які спонукають дискутувати, навіть про такі популярні опери, як «Кармен», «Травіата», «Богема», «Весілля Фігаро», «Севільський цирульник».
01.01.20
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Штука