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David Smith, Unity of Three Forms (1937)
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Девід Сміт «Єдність трьох форм» (1937)
Четвер, Січень 2, 2020 - 23:45
До теми
Надто багато працювати – шкодить судинам
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Оздоровчий сенс життя
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31.12.19
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Випробування олігархами
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Галичина
Пригоди Самоходика
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Якою множинною є відкритість долі! Аж закрадається думка: те, ким ти не став, говорить про тебе чи не більше, ніж те, ким ти є нині.
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