Хто хоче зрушити світ, най спершу зрушить себе

Слово, яке вимовляють тільки пошепки

Кармен Посадас

Депресія не є примхою знуджених і лінивих людей: хто на неї страждає, не є ані слабаком, ні лузером. Це хвороба, і її, як будь-яку іншу, треба лікувати.