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Хто хоче зрушити світ, най спершу зрушить себе
Сократ
До теми
Оздоровчий сенс життя
Той, хто бачить сенс у житті, фізично та психічно здоровіший.
31.12.19
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Наука
Покладене під ялинку
Юрко ТИМЧУК
Біла гарячка, на жаль, тут ні до чого. Огляд подій тижня в Україні.
30.12.19
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Україна
Чи Європа колись буде знову довіряти Америці?
Іван Крастєв
Американська демократія більше не продукує консенсусну політику з передбачуваною зовнішньою політикою
30.12.19
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Дискурси
Наука у 2020: чого чекати в новому році?
Давид Кастельвеккі
Місії на Марс, кліматичні зустрічі та гібриди людей і тварин можуть визначити наукові події у 2020 році.
30.12.19
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Наука
Беркут
Іван Франко
Я не люблю тебе, ненавиджу, беркуте! За те, що в груди ти ховаєш серце люте, І ось блищить мій кріс, ціль добра, вистріл певен.
29.12.19
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Минуле
Трембіташі
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Мій страх перед трембітою, перед її звуком – один з найправдивіших страхів, що ставався зі мною в житті. За ним я тужу несказанно
29.12.19
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Дискурси
«Беркут» таки знищить Майдан
Володимир СЕМКІВ
Щойно «беркутівці» стали вільними, нитка розслідування розірветься. Це означає, що за вбивства на Інститутській, вірогідно, вже нікого ніколи не покарають
29.12.19
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Галичина
Слово, яке вимовляють тільки пошепки
Кармен Посадас
Депресія не є примхою знуджених і лінивих людей: хто на неї страждає, не є ані слабаком, ні лузером. Це хвороба, і її, як будь-яку іншу, треба лікувати.
27.12.19
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Дискурси