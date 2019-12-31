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Є ті, що бачать, ті, що бачать, коли їм показують, та ті, що нічого не бачать
Леонардо да Вінчі
До теми
Оздоровчий сенс життя
Той, хто бачить сенс у житті, фізично та психічно здоровіший.
31.12.19
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Наука
Наука у 2020: чого чекати в новому році?
Давид Кастельвеккі
Місії на Марс, кліматичні зустрічі та гібриди людей і тварин можуть визначити наукові події у 2020 році.
30.12.19
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Наука
Беркут
Іван Франко
Я не люблю тебе, ненавиджу, беркуте! За те, що в груди ти ховаєш серце люте, І ось блищить мій кріс, ціль добра, вистріл певен.
29.12.19
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Минуле
Трембіташі
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Мій страх перед трембітою, перед її звуком – один з найправдивіших страхів, що ставався зі мною в житті. За ним я тужу несказанно
29.12.19
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Дискурси
Слово, яке вимовляють тільки пошепки
Кармен Посадас
Депресія не є примхою знуджених і лінивих людей: хто на неї страждає, не є ані слабаком, ні лузером. Це хвороба, і її, як будь-яку іншу, треба лікувати.
27.12.19
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Дискурси
ВУФКУ: lost & found
Тетяна Майборода
Це приклад книжки, яка є візуальним дослідженням історії успіху вітчизняного кінематографу й того, на скільки тодішні митці були залучені в європейський контекст.
27.12.19
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Штука
США погрожують Росії гібридною війною
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Росію очікують кібератаки й інформаційне втручання з американського боку, якщо вона зважиться повторно встрявати в заокеанські вибори.
27.12.19
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У світі
З вірою в бацьківщину
Юрій Андрухович
«Колективний Лукашенка» в українських головах, безперечно, суттєво доклався до цьогорічної перемоги «нових облич»
27.12.19
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Дискурси