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головна
Бійці спецпідрозділу МВС "Беркут" під час протестів на Майдані. Фото – Цензор.НЕТ
Неділя, Грудень 29, 2019 - 20:45
До теми
Брат
Василь МАХНО
Життя наших батьків зіткане з таємниць. Інколи це таємниця попередніх шлюбів, інколи – любовних історій. Зруйнувавши одне родинне гніздо, хочеться вберегти інше.
28.12.19
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Дискурси
ВУФКУ: lost & found
Тетяна Майборода
Це приклад книжки, яка є візуальним дослідженням історії успіху вітчизняного кінематографу й того, на скільки тодішні митці були залучені в європейський контекст.
27.12.19
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Штука
США погрожують Росії гібридною війною
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Росію очікують кібератаки й інформаційне втручання з американського боку, якщо вона зважиться повторно встрявати в заокеанські вибори.
27.12.19
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У світі
Рот і Україна (II)
Тимофій Гаврилів
Рот сприймає Україну як цілість, розірвану між Польщею та большевицькою Росією. Це той рідкісний випадок (у журналістській діяльності письменника буде ще один такий епізод), коли він бачить Галичину частиною України.
26.12.19
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Штука
Життя і сніг
Тарас Прохасько
Сніг. Коли речевість минулого перетворюється у реальність свідомості теперішньої
26.12.19
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Дискурси
Біла ялинка о. Івана Зятика
Юлія Овсяник
26 грудня випадає 120 років від дня народження о. Івана Зятика, блаженного священномученика УГКЦ.
26.12.19
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Минуле
Гідність VS безпека
Де у питаннях державної політики, безпеки та наших зовнішніх стосунків пролягає та межа, порушивши яку нехтуємо гідністю та правами людей?
26.12.19
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Україна
Мої китайські поцілунки
Юрій Винничук
«Ай лайк Пу Сунлін, Лі Бо, Ду Фу, Лао Ше, Чжунь-Цзи, Мен-Цзи і Гань Бао. Енд ай вері лайк "Любощі Веньженя"», – і показав їм на пальцях, як це робиться.
25.12.19
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Дискурси