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поморянські знимки
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поморянські знимки Юрія Криворучка
П'ятниця, Грудень 27, 2019 - 12:15
До теми
Рот і Україна (II)
Тимофій Гаврилів
Рот сприймає Україну як цілість, розірвану між Польщею та большевицькою Росією. Це той рідкісний випадок (у журналістській діяльності письменника буде ще один такий епізод), коли він бачить Галичину частиною України.
26.12.19
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Штука
Біла ялинка о. Івана Зятика
Юлія Овсяник
26 грудня випадає 120 років від дня народження о. Івана Зятика, блаженного священномученика УГКЦ.
26.12.19
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Минуле
Мої китайські поцілунки
Юрій Винничук
«Ай лайк Пу Сунлін, Лі Бо, Ду Фу, Лао Ше, Чжунь-Цзи, Мен-Цзи і Гань Бао. Енд ай вері лайк "Любощі Веньженя"», – і показав їм на пальцях, як це робиться.
25.12.19
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Дискурси
Різдвяна проповідь Папи
Франціск
Його любов не є предметом торгів: ми нічого не зробили, щоб заслужити на неї. Історія змінюється тоді, коли ми починаємо бажати змінити не інших, але себе самих
25.12.19
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Дискурси
Важке питання Різдва 25/12
Богдан ПАНКЕВИЧ
Розумію українських патріархів. Вони не хочуть зайвих проблем. І все ж: всім бажаю веселого Різдва і щасливого Нового року!
24.12.19
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Дискурси
На свободу легкома
Олександр БОЙЧЕНКО
Народові, який обрав собі такого президента і таку Верховну Раду, ні зашкодити, ні допомогти неможливо. З чим я сам себе і вітаю
23.12.19
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Дискурси
Побачити себе
Анастасія Канарська
Цей життєдайний мікросвіт починався як волонтерський проект з метою психологічної, фізичної та емоційної роботи з дітьми, батьки яких творили Революцію Гідності й борються за нашу свободу сьогодні.
23.12.19
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Штука
Наукові досягнення 2019
Проривом року, за версією фахового журналу «Science», стало перше фото чорної діри.
23.12.19
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Наука