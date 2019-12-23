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Викорчовуйте корені зла, вони найчастіше живильні і смачні
Станіслав Єжи Лєц
До теми
На свободу легкома
Олександр БОЙЧЕНКО
Народові, який обрав собі такого президента і таку Верховну Раду, ні зашкодити, ні допомогти неможливо. З чим я сам себе і вітаю
23.12.19
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Дискурси
Наукові досягнення 2019
Проривом року, за версією фахового журналу «Science», стало перше фото чорної діри.
23.12.19
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Наука
Забудькуватість може залежати від часу доби
Дослідники встановили ген, який, як виглядає, впливає на процес пригадування залежно від часу доби і робить мишей забудькуватими одразу після пробудження зі сну.
23.12.19
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Наука
Підвищуючи градус
Юрко ТИМЧУК
Глобальне потепління у виконанні екзальтованої фрекен Тунберг кволо блякне в порівнянні з пристрастями, які вирують у вітчизняній буденності. Огляд подій тижня в Україні
23.12.19
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Україна
Нічия
Юрій Андрухович
Куди поділися невидимі борці? У них закінчився спрей? Натхнення? Може, фінансування? Стільки запитань, що краще не відповідати на жодне
20.12.19
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Дискурси
Рот і Україна (I)
Тимофій Гаврилів
Та обставина, що Йозеф Рот народився в Галичині, де так чи так контактував з різними культурами і релігіями, вплинула на його бачення Галичини й українства. Своєю чергою європейський світ, у Берліні однаковою мірою, як у Відні, Празі чи Парижі, сприймав події з Півдня Європи та її Сходу через інтерпретації Рота як кореспондента: той формував їхнє бачення України й Галичини.
20.12.19
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Штука
Зелений, жовтий, коричневий
Сергій ДУТКА
Косівська кераміка відтепер визнана нематеріальною спадщиною людства. Окрім приємності самого факту, оживає сподівання, що на другий план врешті відійде кітч і відверта базарщина
20.12.19
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Галичина
Коли багаті та бідні співпрацюють
Багатих вважають більше здатними до кооперативної поведінки, ніж бідних.
20.12.19
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Наука