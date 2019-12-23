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Істина спалює і нищить усі стихії, показуючи, що вони лише тінь її
Сковорода
До теми
Наукові досягнення 2019
Проривом року, за версією фахового журналу «Science», стало перше фото чорної діри.
23.12.19
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Наука
Забудькуватість може залежати від часу доби
Дослідники встановили ген, який, як виглядає, впливає на процес пригадування залежно від часу доби і робить мишей забудькуватими одразу після пробудження зі сну.
23.12.19
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Наука
Kandinsky
Василь МАХНО
Нашим паролем був все-таки Нью-Йорк, за яким ми впізнавали своїх. Годинами розгадували притягальність цього міста, придумували теорії, щоби пояснити собі, як ми тут опинилися
21.12.19
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Дискурси
Рот і Україна (I)
Тимофій Гаврилів
Та обставина, що Йозеф Рот народився в Галичині, де так чи так контактував з різними культурами і релігіями, вплинула на його бачення Галичини й українства. Своєю чергою європейський світ, у Берліні однаковою мірою, як у Відні, Празі чи Парижі, сприймав події з Півдня Європи та її Сходу через інтерпретації Рота як кореспондента: той формував їхнє бачення України й Галичини.
20.12.19
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Штука
Коли багаті та бідні співпрацюють
Багатих вважають більше здатними до кооперативної поведінки, ніж бідних.
20.12.19
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Наука
Імпічмент: хто собі більше нашкодить?
Максим МУЛЯР
От, нарешті воно й сталося: демократи в Конґресі запустили процедуру імпічменту. Практично всі експерти переконані, що Сенат захистить Дональда Трампа. Питання лише в тому, як хід імпічменту вплине на рейтинг президента – позитивно чи негативно.
20.12.19
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У світі
Я зустріла бойків, під Маріуполь переселених...
Іза ХРУСЛІНСЬКА
Розповідь про повернення в минуле, що досі живе у долях сучасників, виселених 1951-го на схід із Західної Бойківщини. Що про них майже не знають
20.12.19
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Минуле
Актуальна єрархія
Тарас Прохасько
Вони, маючи бездоганну галицьку вимову, говорили попросту бридко: "вопше, тоже, подаркі". Повний шмельц, цього досить, щоби не хотіти мати з цим прошарком нічого спільного.
19.12.19
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Дискурси