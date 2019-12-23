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Вілл Барнет. Автопортрет з коцуром
Понеділок, Грудень 23, 2019 - 10:15
До теми
Рот і Україна (I)
Тимофій Гаврилів
Та обставина, що Йозеф Рот народився в Галичині, де так чи так контактував з різними культурами і релігіями, вплинула на його бачення Галичини й українства. Своєю чергою європейський світ, у Берліні однаковою мірою, як у Відні, Празі чи Парижі, сприймав події з Півдня Європи та її Сходу через інтерпретації Рота як кореспондента: той формував їхнє бачення України й Галичини.
20.12.19
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Штука
Коли багаті та бідні співпрацюють
Багатих вважають більше здатними до кооперативної поведінки, ніж бідних.
20.12.19
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Наука
Імпічмент: хто собі більше нашкодить?
Максим МУЛЯР
От, нарешті воно й сталося: демократи в Конґресі запустили процедуру імпічменту. Практично всі експерти переконані, що Сенат захистить Дональда Трампа. Питання лише в тому, як хід імпічменту вплине на рейтинг президента – позитивно чи негативно.
20.12.19
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У світі
Jazz Bez з Мареком: київська версія
Олександр Юдін
Це останній фестиваль, який спланував Маркіян Іващишин, але він лишив ідеї – не тільки ідею єдиного в своєму роді фестивалю без обмежень, фестивалю-мандрівника, а й конкретних майбутніх фестивалів. Отже, насправді, усе тільки починається.
19.12.19
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Штука
Президент хоче могти
Назар ЗАБОЛОТНИЙ
Зміни у Конституцію, що їх пропонує Зеленський, можуть запустити цілий «парад суверенітетів». Країна може розпастися
19.12.19
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Україна
Ще про кінець світа
Д-р Володимир Кучер
Сто років тому світ пережив черговий кінець світу, передбачений на 17 грудня 1919 р. Але це пророцтво було малим пивом в порівнянні з віщуваннями Штьофлера на лютий 1524-го.
19.12.19
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Минуле
Приховані провалля децентралізації
Михайло САВЧИН
Конституційний законопроєкт про децентралізацію влади містить у собі цілий перелік загроз, включно з втратою цілісності країни. Але час виправити це ще є...
19.12.19
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Україна
«Папа с магіли встанєт»
Юрій Винничук
Навіть такого обережного й кастрованого мовного закону, який набув недавно чинності, можна й далі не дотримуватися – і нічого за це нікому не буде.
18.12.19
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Дискурси