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Влодко Маковецький
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знимка Влодка Маковецького
Субота, Грудень 21, 2019 - 09:15
До теми
Рот і Україна (I)
Тимофій Гаврилів
Та обставина, що Йозеф Рот народився в Галичині, де так чи так контактував з різними культурами і релігіями, вплинула на його бачення Галичини й українства. Своєю чергою європейський світ, у Берліні однаковою мірою, як у Відні, Празі чи Парижі, сприймав події з Півдня Європи та її Сходу через інтерпретації Рота як кореспондента: той формував їхнє бачення України й Галичини.
20.12.19
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Штука
Коли багаті та бідні співпрацюють
Багатих вважають більше здатними до кооперативної поведінки, ніж бідних.
20.12.19
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Наука
Імпічмент: хто собі більше нашкодить?
Максим МУЛЯР
От, нарешті воно й сталося: демократи в Конґресі запустили процедуру імпічменту. Практично всі експерти переконані, що Сенат захистить Дональда Трампа. Питання лише в тому, як хід імпічменту вплине на рейтинг президента – позитивно чи негативно.
20.12.19
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У світі
Jazz Bez з Мареком: київська версія
Олександр Юдін
Це останній фестиваль, який спланував Маркіян Іващишин, але він лишив ідеї – не тільки ідею єдиного в своєму роді фестивалю без обмежень, фестивалю-мандрівника, а й конкретних майбутніх фестивалів. Отже, насправді, усе тільки починається.
19.12.19
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Штука
Ще про кінець світа
Д-р Володимир Кучер
Сто років тому світ пережив черговий кінець світу, передбачений на 17 грудня 1919 р. Але це пророцтво було малим пивом в порівнянні з віщуваннями Штьофлера на лютий 1524-го.
19.12.19
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Минуле
«Папа с магіли встанєт»
Юрій Винничук
Навіть такого обережного й кастрованого мовного закону, який набув недавно чинності, можна й далі не дотримуватися – і нічого за це нікому не буде.
18.12.19
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Дискурси
Сенс реальності
Євген Гулевич
Міколь – вниклива документалістка: багато ще чого треба змінювати в країні, де стільки абсурдного; розмірковуючи про сенсовність безсенсовного у фільмі, сприймаємо абсурд наскільки візуально, що він має бути показаним, аби стати видимим.
18.12.19
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Штука
Jazz Bez with Marek у Дрогобичі
Єва Райська
Цьогоріч формат фестивалю був дещо іншим: бо не лише джаз лунав зі сцени дрогобицького театру, а здебільшого сучасна імпровізаційна музика. Все, як любив Маркіян Іващишин: нові віяння музики, інакша інтерпретація джазу, свіжі ритми звучання, більш глибші форми пізнання музики.
17.12.19
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Штука