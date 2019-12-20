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Василь Співак
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Василь Сліпак мав би нині 45 років...
П'ятниця, Грудень 20, 2019 - 00:15
До теми
Ще про кінець світа
Д-р Володимир Кучер
Сто років тому світ пережив черговий кінець світу, передбачений на 17 грудня 1919 р. Але це пророцтво було малим пивом в порівнянні з віщуваннями Штьофлера на лютий 1524-го.
19.12.19
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Минуле
Сенс реальності
Євген Гулевич
Міколь – вниклива документалістка: багато ще чого треба змінювати в країні, де стільки абсурдного; розмірковуючи про сенсовність безсенсовного у фільмі, сприймаємо абсурд наскільки візуально, що він має бути показаним, аби стати видимим.
18.12.19
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Штука
Меншість рулить
Ілько ЛЕМКО
Зелені команди при владі аніскілечки не боятимуться тисяч наметів рускава міра, а будуть боятися лише мізерного відсотка справжніх українських патріотів.
18.12.19
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Дискурси
Jazz Bez with Marek у Дрогобичі
Єва Райська
Цьогоріч формат фестивалю був дещо іншим: бо не лише джаз лунав зі сцени дрогобицького театру, а здебільшого сучасна імпровізаційна музика. Все, як любив Маркіян Іващишин: нові віяння музики, інакша інтерпретація джазу, свіжі ритми звучання, більш глибші форми пізнання музики.
17.12.19
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Штука
Ядерна програма США: хто був четвертим шпигуном?
Технік з Мангеттенського проєкту передавав таємну інформацію Радянському Союзові.
17.12.19
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Наука
Прощавай, американський жандарме
Ґі Сорман
Сполучені Штати вже не є вартовим світового порядку, і передбачається, що більше ніколи ним не будуть.
17.12.19
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Дискурси
Податок на соборність
Андрій ЛЮБКА
Цікаво почути відповідь українців на питання: чи готові ви впродовж 32 років сплачувати своєрідний «податок на соборність» — 5,5% вашого доходу щомісячно на відбудову Донбасу?
17.12.19
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Дискурси
Буде слизько
Юрко ТИМЧУК
На Банковій, просто під вікнами Офісу Президента, постала ковзанка. Однак падати, судячи з того, що коїться, буде зручно не лише там. Огляд подій тижня в Україні.
16.12.19
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Україна