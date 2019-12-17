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На початку було Слово — а в кінці Гасло
Станіслав Єжи Лєц
До теми
Jazz Bez with Marek у Дрогобичі
Єва Райська
Цьогоріч формат фестивалю був дещо іншим: бо не лише джаз лунав зі сцени дрогобицького театру, а здебільшого сучасна імпровізаційна музика. Все, як любив Маркіян Іващишин: нові віяння музики, інакша інтерпретація джазу, свіжі ритми звучання, більш глибші форми пізнання музики.
17.12.19
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Штука
Ядерна програма США: хто був четвертим шпигуном?
Технік з Мангеттенського проєкту передавав таємну інформацію Радянському Союзові.
17.12.19
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Наука
Податок на соборність
Андрій ЛЮБКА
Цікаво почути відповідь українців на питання: чи готові ви впродовж 32 років сплачувати своєрідний «податок на соборність» — 5,5% вашого доходу щомісячно на відбудову Донбасу?
17.12.19
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Дискурси
Буде слизько
Юрко ТИМЧУК
На Банковій, просто під вікнами Офісу Президента, постала ковзанка. Однак падати, судячи з того, що коїться, буде зручно не лише там. Огляд подій тижня в Україні.
16.12.19
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Україна
Вчителька захворіла
Андрій Бондар
Ніхто не стане сперечатися з тим, що не було у школі слів, солодших за просту фразу «Вчителька захворіла». І не тому, що тій умовній вчительці хтось бажав злого.
16.12.19
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Дискурси
Сцена для освідомлення
Юлія Кіщук
Австро-Угорська імперія, яку конструює театральний режисер Жюль Одрі, не безгрішна. Така відсторонена оптика стає терапевтичною — лікує від пост-колоніальної меншовартості і надмірної ностальгійності.
16.12.19
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Штука
Мова визначає нашу увагу
Одне з останніх відкриттів у психолінгвістиці — мова, якою ми говоримо, впливає на те, куди ми дивимося. Наприклад, коли англофони чують слово “свічка” (candle), вони дивляться також на цукерку (candy).
15.12.19
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Наука
Бароковий наш нарід
Тарас Возняк
Завдяки нашій бароковості ми так і не можемо вийти на якийсь прямий манівець – крутимося рокайлями історії, пробуючи здурити і себе, і світ.
15.12.19
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Дискурси