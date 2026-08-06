Інфантіно мусив перепроситися, але не зрезиґнував з посади президента FIFA.

Він навіть має намір балотуватися на наступну каденцію.

 

 

На екстреній нараді правління FIFA, яка відбулася в Марокко, президент Всесвітньої футбольної асоціації, 57-літній швейцарський правник Джанні Інфантіно визнав, що «припустився помилок», просуваючи план часткової приватизації міжнародних турнірів. Водночас він відмовився подати до демісії з посади. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Інфантіно вдалося заручитися підтримкою керівництва організації та зберегти свою посаду. Заява про підтримку президента FIFA була опублікована після закінчення зустрічі в африканському офісі асоціації в Рабаті.

 

Пропозиція Інфантіно регіональним конфедераціям погодитися на продаж часток у турнірах в обмін на швидку виплату 40 млн доларів викликала шквал обурення, насамперед з боку UEFA. Зіткнувшись з такою негативною реакцією, швейцарець відкликав свій план, проте критиків це не задовольнило, і вони продовжили вимагати демісії президента FIFA.

 

Усередині FIFA незадоволених також було достатньо. Так, у внутрішній записці генеральний секретар організації Маттіас Ґрафстрьом (Mattias Grafström) назвав те, що сталося, «сумним поворотом подій, який можна поставити у провину» Інфантіно.

 

Однак Інфантіно має намір боротися за наступну – останню дозволену йому каденцію – президентства FIFA. Проте цього разу в нього можуть з'явитися серйозні конкуренти. Претенденти на посаду президента  FIFA мають висунути свою кандидатуру не пізніше 18 листопада. Вибори відбудуться на конгресі FIFA в Марокко у березні 2027 року. Переможець має отримати не менше 106 голосів із 211 національних федерацій.

 

Деякі з національних федерацій вже заявили, що голосувати за Інфантіно не мають наміру. Однак головними його опонентами залишаються європейці. Водночас багато африканських країн підтримують чинного президента FIFA.

 

06.08.2026

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