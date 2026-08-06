Іран та Оман погодили маршрут судноплавства в Ормузькій протоці.

Це посприяло подінню цін на нафту.

Іран погодив з Оманом маршрут, який дозволить суднам проходити через Ормузьку протоку. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву Міністерство закордонних справ Ірану.

«Географічні координати маршруту, запропонованого обома сторонами, вже узгоджено. Якщо треті сторони не перешкоджатимуть процесу, спільна заява двох країн, яка містить основні досягнуті домовленості, також перебуває на завершальній стадії узгодження та підготовки», – заявив речник іранського зовнішньополітичного відомства Есмаїл Баґхаї.

За його словами, переговори з Оманом були «професійними» і «рухаються вперед». Проте він попередив, що безпечний прохід не може бути гарантований усім суднам, які перетинають протоку, через «дестабілізуючі чинники», такі як військово-морська блокада Ірану Сполученими Штатами та «інші агресивні та загрозливі дії проти Ірану та його інтересів».

Ормузька протока давно залишається одним із ключових спірних питань у перемовинах між Вашінґтоном та Тегераном. Ця акваторія – критично важливий транзитний вузол для світової енергетики, через який проходить приблизно чверть глобального морського постачання нафти. Протока була фактично закрита Іраном після ударів США та Ізраїлю наприкінці лютого, що викликало різкі коливання на енергетичних ринках.

Увечері в середу, п’ятого серпня, після появи новин про ірано-оманську домовленість котирування нафти повернулися до зниження. Так жовтневі ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $0,86 (1,08%), до $78,5 за барель. Вересневі ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали на біржі NYMEX на $0,95 (1,25%), до $74,82 за барель.