1625-й день війни Росії в Україні. Хроніка

18:10 Служба безпеки України уразили дронами два патрульні кораблі ФСБ РФ в окупованому Криму, повідомляє пресслужба СБУ.

17:35 Польща готує 50-й пакет військової допомоги Україні, заявив посол України в Польщі Василь Боднар. За його словами, попри останню напруженість у польсько-українських відносинах, постачання Україні військової допомоги триває.

17:00 Норвегія готова допомогти Україні з постачанням засобів протиповітряної оборони та взаємодією з партнерами, які мають антибалістичні спроможності, повідомив Зеленський після телефонної розмови з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

16:25 Український літак "Антонов" у Лейпцигу, біля якого знайшли дрон з вибухівкою, був завантажений боєприпасами, повідомив федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт.

15:50 Україна планує у 2026–2027 роках досягти необхідних результатів у розробці власної балістики та антибалістичної системи в межах програми FREYJA, заявив Зеленський.

15:15 Трамп заперечив дефіцит боєприпасів у США і пригрозив джерелам ЗМІ "тривалими термінами ув'язнення". За словами американського президента, зараз ведуться розшуки джерел медіа, які "поширюють ці зрадницькі заяви".

"У США є величезні запаси боєприпасів, особливо певних типів. Крім того, за потреби у США виробляються та постачаються значні обсяги боєприпасів. Оборонні компанії будують найбільшу кількість заводів і фабрик за всю історію нашої країни".

14:40 Прямі збитки Rozetka внаслідок російських атак сягають мільярдів гривень і є найбільшими за всю історію компанії, заявив співзасновник компанії Владислав Чечоткін. Він закликав спростити правила для приватної протиповітряної оборони. За словами Чечоткіна, чинне регулювання настільки складне, що бізнес практично не може скористатися цим механізмом.

14:05 ФБР розсекретило документи про розслідування щодо зв'язку Трампа з Росією, повідомляється на сайті Білого дому. Причиною розслідування стало звільнення Трапом тодішнього директора ФБР Джеймса Комі. Зазначається, що справу було закрито 9 квітня 2019 року, правоохоронці не знайшли доказів зв'язку з РФ.

13:30 Бригадний генерал Сергій Собко почав виконувати обов'язки заступника головнокомандувача ЗСУ та отримав завдання оцінити стан справ у Генеральному штабі, пише Суспільне з посиланням на джерела.

12:55 Велика Британія розширила санкції проти Росії, додавши до списку 12 компаній, одну фізичну особу та шість суден, повідомили в міністерстві закордонних справ Великої Британії. Обмеження стосуються російського фінансового, енергетичного й промислового секторів, а також перевезення нафти та скрапленого газу з РФ.

12:20 Сили оборони України уразили російські нафтопереробні заводи в Башкортостані та Ярославському регіоні, а також цілі в акваторії Чорного моря, повідомив Зеленський.

11:45 Трамп вимагав пояснень від керівника Пентагону Піта Геґсета щодо дефіциту боєприпасів, пише The Washington Post з посиланням на джерела. Як зазначає видання, дефіцит, зокрема керованих ракет великої дальності та перехоплювачів протиповітряної оборони, став однією з причин, через яку Трамп відмовився від завдання додаткових масштабних ударів по Ірану.

11:10 Суд призначив колишній віцепрем'єрці та експосолці України у США Ользі Стефанішиній заставу в розмірі шести мільйонів гривень, пише Суспільне. Як зазначили в НАБУ, колишній віцепрем'єр-міністерці – міністерці юстиції повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 13,9 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації.

10:35 Суд у Швеції прийняв рішення передати Україні судно тіньового флоту Росії Caffa, яке незаконно вивозило зерно з окупованого Севастополя, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

10:00 Вночі (з 18:00) росіяни атакували двома протикорабельними ракетами Онікс (райони пусків ТОТ АР Крим), двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П (район пуску – повітряний простір над акваторією Чорного моря) та 101 ударним БпЛА типу Shahed (більшість із них — реактивні), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Донецьк, Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 66 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (65%) на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА та однієї ракети Онікс на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях. Решта ракет цілей не досягла, інформація уточнюється.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 902 із 1106 запущених по Україні БпЛА (разом – 82%).

09:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

358,1% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

144,6% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1535,7% артилерійських систем (з них 13,3% за минулий тиждень),

178,9% РСЗВ (з них 2,7% за минулий тиждень),

110,0% засобів ППО (з них 1,6% за минулий тиждень),

35,1% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення. Учора противник завдав двох ракетних ударів, застосував 30 ракет, здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 299 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10672 дронів-камікадзе та здійснив 3314 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 66 — із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять пунктів управління БпЛА, чотири райони зосередження живої сили та сім пунктів управління російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень із противником, агресор завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 19 з реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ та в бік населених пунктів Хатнє, Тернова, Земляний Яр, Івашкине. На Куп’янському напрямку відбулося 11 атак ворога у бік населених пунктів Куп’янськ, Кіндрашівка, Новоосинове, Шийківка. На Лиманському напрямку противник 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Новоселівка, Лиман, Діброва, Шийківка, Озерне. На Слов’янському напрямку противник штурмував 14 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки й Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку противник здійснив дві наступальні дії у районі Никифорівки та в бік Юрківки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка, Торецьке, Софіївка та у бік Новопавлівки, Довгої Балки, Вільного й Нового Шахового. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Василівка, Сергіївка. На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в напрямку Олександрограда. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 11 атак у бік населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Гірке, Староукраїнка та в районах населених пунктів Данилівка, Чарівне, Новоселівка. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у бік населених пунктів Мала Токмачка та Павлівка. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1330 осіб. Також знешкоджено чотири танки, три бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, сім засобів протиповітряної оборони, чотири наземні робототехнічні комплекси, 1811 безпілотних літальних апаратів, 416 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін провів кадрові перестановки серед військового командування, зокрема серед осіб, пов’язаних із логістикою та Силами безпілотних систем Росії – на тлі українських ударних операцій, від яких ці підрозділи не змогли захиститися.

• У ніч з 4 на 5 серпня російські війська завдали Україні відносно невеликого удару, який однак спричинив значні збитки та жертви серед цивільного населення через застосування Росією балістичних та квазібалістичних ракет, яких Україна не змогла перехопити.

• Українські війська не перехопили жодної з 28 ракет, запущених Росією протягом ночі, оскільки Росія продовжує цілеспрямовано користати з вичерпаних запасів України протиракетних перехоплювачів.

• Північна Корея посилила свою участь у російській війні в Україні, нібито направивши до Росії ракетники та понад 100 балістичних ракет. Поповнення російського арсеналу північнокорейськими ракетами, ймовірно, дозволить Росії в найближчому майбутньому посилити удари балістичними ракетами по Україні, не витрачаючи при цьому своїх запасів ракет «С-400» та «Циркон».

• Невідомі особи, ймовірно, керували дроном із вибухівкою в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле — відомому транспортному вузлі для перевезення військового обладнання, наданого Заходом, до України.

• 4 та 5 серпня українські сили продовжили кампанії ударів на великі відстані по складах «Wildberries» та російській нафтовій інфраструктурі.