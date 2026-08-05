У Львові зафіксували серпневий максимум температури за всю історію метеоспостережень.

5 серпня 2026 року у Львові було зафіксовано найвищу температуру в серпні за весь час спостережень від 1786 року: +37,1°С. Попередній максимум нотували 12 серпня 1921 року на рівні +37,0°С, і це протягом 105 років був абсолютний температурний максимум Львова – аж поки 29 червня цей рекорд не оновився на рівні 37,4°С. Таким чином, нинішній день був другим за спекотністю в історії львівських метеоспостережень.

 

 

Окремо можна відзначити, що найменший річний максимум температури у Львові спостерігали 1955 року – тоді температура не піднімалась вище +26,2°C.

 

В серпні ж найменший максимум температури у Львові був 1976 року – +23,8°.

 

05.08.2026

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