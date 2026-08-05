Чехія більше не надаватиме захисту українцям призовного віку.

МВС Чехії прогнозує спад приїзду українських біженців.

Чехія перестала надавати тимчасовий захист українським чоловікам призовного віку (від 23 до 60 років) зі середи, п’ятого серпня. Про це повідомило Radio Prague International з покликом на заяву міністра внутрішніх справ Чехії Лубоміра Метнара (Lubomír Metnar). За його словами, отримати статус, який дозволяє українським чоловікам перебувати в Чехії, вони зможуть лише в тому випадку, якщо підтвердять (через додаток «Резерв+»), що вже виконали свої військові обов'язки.

Чехія стала першою країною – членом Європейської Унії, яка після пролонґації тимчасового захисту для українців до 2028 року оголосила, що перестане надавати такий статус українцям призовного віку. Під ці правила потраплять лише новоприбулі українські чоловіки.

Вимога поширюється на первинне та повторне оформлення тимчасового захисту, а також на його отримання з метою возз'єднання сім'ї. При цьому пан Метнар зазначив, що нова норма не торкнеться тих українців, які вже мають статус тимчасового захисту в Чехії та безперервно зберігали його після набуття чинності.

Міністр окремо наголосив, що таке рішення «обмежить кількість новоприбулих [українських чоловіків] на десятки відсотків». «Наш уряд давно виступав за посилення цих умов, і я радий, що країни ЄУ дійшли консенсусу (щодо українців призовного віку, – ред.). Це рішення суттєво знизить кількість тих, хто прибуває, та розвантажить чеські системи охорони здоров'я та соцзабезпечення», – зазначив він.

Чехія посідає лідируюче місце в ЄУ за кількістю українських біженців на душу населення. За даними МВС Чехії, у країні перебувають 395 366 володарів захисного статусу. За минулі 12 місяців до Чехії приїхало близько 21 200 чоловіків-українців віком від 18 до 65 років, і лише за останній тиждень прибуло ще близько 800 осіб. У зв'язку з цим чеська влада неодноразово заявляла, що «можливості країни вичерпані», а новий приплив біженців може призвести до кризи.

Нагадаємо, що нещодавно Європейська Унія пролонґувала до березня 2028 року тимчасовий захист для українців. Проте з рішення Ради ЄУ випливає, що такий статус автоматично більше не отримають новоприбулі чоловіки, які не зможуть підтвердити виконання військових обов'язків відповідно до чинних українських законів. У рішенні наголошується, що така вимога запроваджується «з урахуванням поточних оборонних потреб України».