Нетаньягу відкинув мирний план Трампа щодо Сектора Ґази.

Він відмовився виводити війська до повного роззброєння ХАМАСу.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльський уряд відхилив запропонований президентом США Дональдом Трампом проєкт угоди щодо Сектора Ґази. Про це повідомив телеканал Euronews. Документ передбачає початок виведення військ в обмін на роззброєння ХАМАСу. За словами Нетаньягу, Ізраїль збереже військову присутність у секторі до повного роззброєння терористичного угруповання.

Угода вимагала, щоб ХАМАС розпочав процес роззброєння, а Ізраїль припинив удари і розпочав виведення військ з приблизно 60% території Ґази, яку він зараз контролює. Документ ґрунтувався на жовтневій угоді про припинення вогню, яка поклала край великим військовим операціям і призвела до звільнення ізраїльських заручників.

Нетаньягу заявив, що роззброєння ХАМАСу має передувати всім іншим крокам. За його словами, ізраїльські сили продовжуватимуть «робити все необхідне, щоб захистити себе, нашу територію та наших громадян».

Позицію щодо Трампового проєкту мирної угоди він пояснив у дописі в соціальних мережах: «Президент Трамп і його команда вважають, що їм вдасться домогтися роззброєння ХАМАСу і демілітаризації Ґази. Ми вивчаємо це. Вони надіслали нам проєкт, ми його не прийняли, це не наш текст, ми направили свої зауваження. До речі, ми відправили їх ще до того, як почалася якась кампанія в ЗМІ. Ми твердо відстоюємо свої інтереси – і, як я вважаю, робимо це розумно та рішуче».

Узгоджена за підтримки США жовтнева угода про припинення вогню передбачала також введення до сектору військового контингенту міжнародних стабілізаційних сил та передачі управління території незалежній палестинській адміністрації. На початку липня ХАМАС оголосив про розпуск свого уряду в Секторі Ґази та початок підготовки до передачі громадянської влади технічному комітету.