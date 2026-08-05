Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Олег Денисенко «Мелодія літа, що тікає» (2005)
Олег Денисенко «Мелодія літа, що тікає» (2005)
Середа, Серпень 5, 2026 - 11:15
До теми
«Одіссея» як дзеркало
Олег Яськів
Гомерові епоси передусім – це машини часу, які повертають нас, людей двадцять першого сторіччя, зачитаних історіями про минуле, у сьогодення.
03.08.26
|
|
Штука
Божі млини
Богдан ТИХОЛОЗ
Два есе про митрополита Андрея Шептицького: «Любов до світу» (концепт «родинне коло») та «Благо життя» (концепт «win-win»)
02.08.26
|
|
Минуле
Музейне відлуння
У серпні Музеї Соломії Крушельницької та Станіслава Людкевича запрошують на понад 15 подій, які відкриватимуть українську музичну спадщину через концерти, тематичні екскурсії, лекції, виставки та незвичні музейні формати.
01.08.26
|
|
Штука
Простір живих емоцій
Гомін Центр (вул. Ярославенка, 30) у серпні запланував 12 мистецьких подій: від камерних концертів і творчих майстеркласів та уроків тактичної медицини до глибоких розмов про мистецтво й майбутнє.
01.08.26
|
|
Штука
Музика глибокого літа
Серпень у Львівському органному залі обіцяє бути насиченим і незабутнім – 47 подій: від масштабних симфонічних концертів і світових премʼєр до затишних вечорів при свічках та розслаблених ланч-концертів.
01.08.26
|
|
Штука
Пастки пам'яті та межі автобіографічного часу
Олег Яськів
Розмова про концепції часу довкола текстів Кшиштофа Помяна “Порядок часу” та Клаудії Гаммонд “Викривлений час”.
01.08.26
|
|
Дискурси
Усе летить
Василь МАХНО
Мабуть, це вміння слухати синкопи. Тютюн сушити, як старий рукопис. Триматись за одвірок. Пити чай. І споглядати: як усе спливає – ніхто нічого більше не чекає
01.08.26
|
|
Дискурси
Хто тобі сказав
Олена Роман
Боже запитання «Хто тобі сказав, що…?» звернене до кожної людини. Адже будь-яке бачення світу починається зі слова, якому людина повірила.
31.07.26
|
|
Дискурси