1624-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:15 Російські спецслужби планували замах на голову німецького виробника безпілотників Donaustahl Стефана Туманна, пише Die Zeit.

14:40 НАБУ та САП вручили нову підозру експосолці в США Ользі Стефанішиній, пише Суспільне. Наразі Виший антикорупційний суд обирає їй запобіжний захід.

14:05 Трамп під час зустрічі із Зеленським минулого тижня відмовив у наданні сотень додаткових ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot, пише Financial Times з посиланням на джерела. Як зазначає видання, американський президент пояснив це дефіцитом перехоплювачів у запасах США та сказав, що вони зараз потрібні для захисту американських об’єктів на Близькому Сході та близькосхідних союзників у межах війни з Іраном.

13:30 Північна Корея розгортає в Росії підрозділ, оснащений балістичними ракетами типу КН-23/24 разом з пусковими установками, пише Reuters. Росія очікує, що КНДР надасть 120 балістичних ракет для атак по Україні.

12:55 У німецькому аеропорту Лейпциг-Галле поблизу українського літака виявили безпілотник із прикріпленим до нього вибуховим пристроєм, пише dpa з посиланням на джерела.

12:20 Минулого місяця у Відні відбулася зустріч колишніх високопосадовців із Великої Британії, Франції, Німеччини та Росії, метою якої було обговорити можливі умови проведення мирних переговорів щодо припинення війни в Україні, пише Bloomberg з посиланням на джерела. Як зазначає видання, до складу групи входили колишній радник з питань національної безпеки Великої Британії Тім Барроу, колишній державний секретар Німеччини Маркус Едерер та досвідчений французький дипломат П’єр Вімон.

11:45 Сили оборони України завдали удару по російському пункту управління безпілотниками на тимчасово окупованій території Запорізької області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

11:10 Трамп пригрозив Ірану сильним ударом у разі провалу переговорів і подальшого блокування Ормузької протоки. За словами президента США, Ормузьку протоку мають відкрити найближчим часом.

10:35 Внаслідок масованої російської атаки на Київ і Київщину загинули 17 людей, ще 44 постраждали, повідомив Зеленський. За словами президента, основними цілями атаки стали складські приміщення цивільних підприємств. Також росіяни вдарили по інфраструктурі та залізничній станції. Раніше в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Росія випустила по Україні 24 балістичні ракети та 4 протикорабельні ракети, жодної ракети не збили.

10:00 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 4 протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської та Ростовської обл., 24 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської та Курської обл., 115 ударними БпЛА типу Shahed (більшість із них – реактивні), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Донецьк, Гвардійське.

Основний напрямок удару – Київщина!

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (85%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 17 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1101 із 1289 запущених по Україні БпЛА (разом – 85%).

09:25 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

358,0% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

144,6% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1533,8% артилерійських систем (з них 12,8% за минулий тиждень),

178,5% РСЗВ (з них 2,3% за минулий тиждень),

109,5% засобів ППО (з них 1,3% за минулий тиждень),

35,1% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:50 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 259 бойових зіткнень.



Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 89 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 709 дронів-камікадзе та здійснили 3214 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.



Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Бунякине, Рижівка, Яструбине, Степанівка, Уланове, Пустогород та Безсалівка Сумської області. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Суми та Нові Вирки Сумської області.



За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили противника, п’ять артилерійських систем та два пункти управління безпілотних літальних апаратів.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили три ворожі штурми. Водночас агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснив 63 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 23 атаки противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Лимана, Ізбицького та Козачої Лопані, а також у напрямках Ковалівки, Охрімівки, Чорного, Хатнього, Митрофанівки та Іващиного.



На Куп’янському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.



Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 14 разів атакували в районах Лимана, Діброви, Озерного та Ставків, а також у напрямках Чернещини, Ольгівки, Шийківки та Дробишевого.



На Слов’янському напрямку противник здійснив 19 штурмових дій у районах Закітного, Кривої Луки та Різниківки, а також у напрямках Рай-Олександрівки та Пискунівки.



На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у напрямках населених пунктів Федорівка Друга, Никифорівка та Маркове.



На Костянтинівському напрямку зафіксовано 22 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Новоселівки та Новопавлівки.



Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 27 атак. Ворог виявляв активність у районах Родинського та Котлиного, а також здійснював штурми у напрямках Новоолександрівки, Торецького, Шахового, Софіївки, Чернігівки, Ганнівки, Нового Донбасу, Добропілля, Шевченка, Василівки, Удачного та Новопідгородного.



На Олександрівському напрямку загарбники здійснили три атаки у напрямках населених пунктів Новогеоргіївка, Рибне та Піддубне.



На Гуляйпільському напрямку окупанти 16 разів атакували. Ворог намагався просунутися в районах Гуляйпільського, Залізничного та Гіркого, а також у напрямках Воздвижівки, Цвіткового, Різдвянки, Рівного, Староукраїнки, Чарівного та Єгорівки.



На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямках Білогір'я, Павлівки та Плавнів.



На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.



На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.



Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також знешкоджено п’ять танків, п’ять бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 10 наземних робототехнічних комплексів, 1715 безпілотних літальних апаратів, 449 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.

08:10 Внаслідок нічної російської атаки на Київ загинула людина, 24 людини постраждали, 15 із них госпіталізовано, четверо перебувають у тяжкому стані, повідомив міський голова Віталій Кличко.

08:05 Внаслідок російської масованої атаки вночі у Київській області загинули 14 людей, ще 22 людини постраждали, повідомив начальник ОВА Тимур Ткаченко. Найбільше жертв у Броварському районі, де загинули дев'ятеро людей, у Бучанському районі – чотири людини, ще одна людина загинула у Фастівському районі.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Служба безпеки України здійснила щонайменше 100 успішних ударів по Росії протягом перших 40 днів своєї ударної операції, спрямованої проти широкого кола цілей, ймовірно з метою досягнення кількох окремих, а іноді й взаємодоповнюючих ефектів, які всі спрямовані на те, щоб збільшити витрати російського президента Путіна, пов’язані з продовженням війни проти України.

• Ударні кампанії України посилюють тиск на російський бізнес, населення та системи протиповітряної оборони.