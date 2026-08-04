Помер учений-юрист, професор Павло Гураль.

3 серпня 2026 року на 89 році життя відійшов у вічність професор Львівського національного університету імені Івана Франка, багаторічний професор та завідувач кафедри конституційного права юридичного факультету, видатний учений-юрист, освітянин, громадський діяч Павло Гураль.

"Смерть професора Павла Федоровича Гураля є непоправною втратою для української юридичної науки і для кожного з нас. У пам’яті академічної спільноти Львівського національного університету імені Івана Франка Павло Федорович назавжди залишиться активним і наполегливим дослідником, мудрим наставником, добрим і чуйним колегою, який ніколи не стояв осторонь найважливіших наукових та суспільно-політичних процесів", - йдеться у некролозі, опубліклваному на сайті ЛНУ ім. Івана Франка.

Чин похорону Павла Гураля відбудеться завтра, 5 серпня, об 11:00 в Домініканському соборі у Львові.

ДЛЯ ДОВІДКИ:

Павло Федорович ГУРАЛЬ народився 1938 року на Львівщині.

У 1964 році закінчив юридичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка. У 1964 – 1980 р.р. працював у виконкомі Львівської обласної ради.

У ЛНУ ім. Івана Франка працював від 1980 року. Спершу старшим викладачем, доцентом. У 1984 році захистився як кадидат наук, у 2009 році, як доктор наук.

З 2010 року – професор, з 2012 року і до 2024 року – завідувач кафедри конституційного права Львівського національного університету ім. Івана Франка.

До 2025 року працював як Голова правничої комісії (до 2025 року) Наукового товариства ім. Шевченка.

Павло Гураль є автором майже 150 наукових та науково-методичних праць. До сфери його наукової діяльності належали: методологічні, теоретичні і прикладні питання і проблеми конституційного та муніципального права, історії держави і права, публічного управління. Павло Федорович був відомим дослідником історико-правових аспектів формування та конституційно-правових особливостей функціонування територіальної громади в Україні, проблем місцевого самоврядування та децентралізації публічної влади як в Україні, так і в інших країнах.

Серед його праць ґрунтовні дослідження:

«Територіальна громада в Україні: історико-правове дослідження» (2008):

«Українська ідея М. Драгоманова та сучасне конституційне забезпечення суверенітету України» (1996);

«Українська національна ідея і державність» (1996);

«Територіальна громада і проблеми самоврядування у наукових працях І. Франка» (1998);

«Основні засади місцевого самоврядування і проблеми їх реалізації в Україні» (2000);

«Статут територіальної громади як джерело муніципального права» (2001)

«Конституційно-правові основи формування громадянського суспільства в Україні та Польщі» (2003);

«Господарська діяльність територіальної громади у Київській Русі» (2008);

«Еволюція систем (моделей) місцевого самоврядування та їх особливості» (2012);

«Конрад Аденауер – людина, політик і державний діяч (до 140-річчя від дня народження» (2015);

«Реформи місцевого самоврядування в Україні та Республіці Польща» (2016) та інші.

Втілюючи ідею спадкоємності наукових традицій, Павло Гураль завжди працював із молоддю: підготував пʼятьох кандидатів юридичних наук, у багатьох вчених був опонентом на захисті кандидатських і докторських дисертацій.