Головнокомандувач армії Швеції закликав громадян бути морально готовими до війни з Росією.

Він вказав на загрози саботажу, гібридної війни та пряме вторгнення російських спецпідрозділів.

 

 

Головнокомандувач Збройних сил Швеції генерал Міхаель Классон (Michael Claesson) закликав громадян морально підготуватися до евентуального нападу з боку Росії. Про це повідомляє газета Svenska Dagbladet.

 

Генерал Классон вказав на загрози саботажу та гібридної війни. За його словами, такі ризики є «абсолютно очевидними для всіх країн, що підтримують Україну». Водночас головнокомандувач не виключив військових операцій в меншому масштабі, наприклад, за участю спецпідрозділів.

 

«Це можливо тому, що вони (росіяни – ред.) хочуть спостерігати, вимірювати та перевіряти наші моделі реагування. Як політичні, так і військові», – наголосив він. Генерал запевнив, що «вразливості у шведських системах постійно шукаються та виявляються».

 

Одним зі сценаріїв гібридної війни генерал назвав постійне намагання росіян посіяти хаос в Європейські Унії, збільшити смуги розколів, а також сприяти демотивації громадян захищати свою батьківщину. «Вони повільно, але навмисно підривають наше середовище для прийняття політичних рішень, довіру до європейських збройних сил та політичних систем, щоб обтяжити суспільство саботажем та інформаційними операціями. Вони хочуть, щоб ми втратили впевненість у власній здатності відстоювати свою свободу дій», – зазначив Классон.

 

Наприкінці липня уряд Швеції ухвалив першу в історії країни стратегію психологічного захисту. Після повномасштабного нападу Росії на Україну 2022 року було вирішено відновити Управління психологічного захисту, яке діяло під час холодної війни.

04.08.2026

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